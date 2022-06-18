Польща може запровадити протиракетний захист над територією західної України

Небо над західною Україною може закрити Варшава, якщо Росія й надалі атакуватиме ракетами великої дальності прикордонні райони Польщі з нашою державою.

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Про це розповів екс-керівник Бюро національної безпеки Польщі Станіслав Козей, повідомляє польське видання Onet .

Станіслав Козей заявив, що Росія вже програла війну на політичному та стратегічному рівні, але сценарій нападу все ще можливий як для України, так і для країн Балтії, Польщі та всього Заходу.

"У нас є аргументи для того, щоб забезпечити превентивне страхування та повідомити про це Росію. Якщо вона не перестане атакувати наш кордон ракетами великої дальності, то з дня на день ми запровадимо протиракетний захист над Західною Україною", - сказав Козей.

Він додав, якщо Путін побачить, що його доктрина ескалації є ефективною, через кілька років може просунутися далі, наприклад, у Сувальський коридор.

Нагадаємо, що у Польщі назвали умови виходу війни за межі України.