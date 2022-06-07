"Средний чек сейчас на 25% больше по сравнению с довоенным периодом", - КОЛО

Рост среднего чека произошел из-за инфляции, так как количество товаров в чеке не увеличилось.

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Во время RAU-вебинара "Каким будет украинский ритейл после войны" СЕО сети магазинов КОЛО Марина Сергиенко рассказала, что в целом средний чек сейчас на 25% больше среднего чека довоенного периода.

По ее словам, этот рост в первую очередь из-за инфляции, потому что количество товаров в чеке не увеличилось.

"Многие производители подняли цены на свою продукцию. Например, закупочная цена гречки уже составляет 100 грн. То есть инфляция сейчас это не 10%, а значительно выше", - говорит Марина.

Отметим, что по данным НБУ, в апреле годовая инфляция в Украине достигла 16,4%, а в мае НБУ ожидает около 17%. К концу года по прогнозам инфляция превысит 20%.

Также по словам Марины в настоящее время в торговые точки КОЛО вернулось около 60-70% довоенного трафика. И каждую неделю она растет примерно на 6%.

"Мы видим тенденцию возвращения людей в регионы. Есть компенсация за счет среднего чека, поскольку была инфляция", - отметила она.

Напомним, что АТБ вернулась к показателю в 1000+ работающих магазинов.