АТБ повернулася до показника у 1000+ працюючих магазинів

Генеральний директор корпорації АТБ на своїй сторінці Facebook повідомив, що станом на 21 травня у мережі АТБ-маркет налічується 1013 відкритих магазинів.

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“Відновлювати роботу магазинів ми розпочали одразу після деокупації відповідних регіонів. Лише за останній місяць ми відновили роботу 92 магазинів у Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Харківській областях. Скрізь, де є доступність та можливість. Особлива гордість – це якнайшвидше відновлення роботи магазинів у містах Буча та Ірпінь”, – написав він.

Також Марков зазначив, що у планах компанії до кінця червня відновити діяльність ще близько 100 магазинів мережі та додатково відкрити близько 10 нових торгових точок.

"Ставимо планку максимально наблизити кількість магазинів, що діють, до довоєнного часу", - додав Борис Марков.

Нагадаємо, що німецька мережа супермаркетів Lidl поки не заходитиме на український ринок.