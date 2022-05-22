АТБ вернулась к показателю в 1000+ работающих магазинов

Генеральный директор корпорации АТБ на своей странице Facebook сообщил, что по состоянию на 21 мая в сети АТБ-маркет насчитывается 1013 открытых магазинов.

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“Восстанавливать работу магазинов мы начали сразу после деоккупации соответствующих регионов. Только за последний месяц мы возобновили работу 92 магазинов в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях. Везде, где есть доступность и возможность. Особая гордость – это скорейшее возобновление работы магазинов в городах Буча и Ирпень”, – написал он.

Также Марков отметил, что в планах компании до конца июня возобновить деятельность еще около 100 магазинов сети и дополнительно открыть около 10 новых торговых точек.

"Ставим планку максимально приблизить количество действующих магазинов к довоенному времени", - добавил Борис Марков.

Напомним, что немецкая сеть супермаркетов Lidl пока не будет заходить на украинский рынок.