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Сеть Lidl в Украине пока не запустят — СМИ
Немецкая сеть супермаркетов Lidl пока не будет заходить на украинский рынок. Об этом свидетельствуют последние кадровые назначения компании, сообщает издание All Retail.
С 1 мая у словацкого филиала сети дискаунтеров Lidl будет новый генеральный директор — Адам Мищишин. Именно его осенью 2021 года официально назначили региональным менеджером Lidl Ukraine.
Теперь он станет третьим CEO Lidl в Словакии.
Lidl — немецкая международная сеть супермаркетов, которая присутствует в большинстве стран Европейского Союза и развивается на рынках Австралии и США. Принадлежит Lidl Stiftung & Co.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Эта сеть включает более 10 тысяч магазинов по всему миру. Торговые площадки насчитывают до 11 тысяч единиц.
Немецкие СМИ утверждали, что АТБ якобы копирует концепты Lidl.
Ранее новость о возможном приходе в Украину немецкой сети супермаркетов Lidl взволновала ритейл-сообщество и заставила понервничать местных игроков.