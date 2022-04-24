Сеть Lidl в Украине пока не запустят — СМИ

Немецкая сеть супермаркетов Lidl пока не будет заходить на украинский рынок. Об этом свидетельствуют последние кадровые назначения компании, сообщает издание All Retail.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

С 1 мая у словацкого филиала сети дискаунтеров Lidl будет новый генеральный директор — Адам Мищишин. Именно его осенью 2021 года официально назначили региональным менеджером Lidl Ukraine.

Теперь он станет третьим CEO Lidl в Словакии.

Lidl — немецкая международная сеть супермаркетов, которая присутствует в большинстве стран Европейского Союза и развивается на рынках Австралии и США. Принадлежит Lidl Stiftung & Co.

Эта сеть включает более 10 тысяч магазинов по всему миру. Торговые площадки насчитывают до 11 тысяч единиц.

Немецкие СМИ утверждали, что АТБ якобы копирует концепты Lidl.

Ранее новость о возможном приходе в Украину немецкой сети супермаркетов Lidl взволновала ритейл-сообщество и заставила понервничать местных игроков.