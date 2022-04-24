Мережу Lidl в Україні поки не запустять - ЗМІ

Німецька мережа супермаркетів Lidl поки не заходитиме на український ринок. Про це свідчать останні кадрові призначення компанії, повідомляє видання All Retail.

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З 1 травня у словацької філії мережі дискаунтерів Lidl буде новий генеральний директор - Адам Міщишин. Саме його восени 2021 офіційно призначили регіональним менеджером Lidl Ukraine.

Тепер він стане третім CEO Lidl у Словаччині.

Lidl — німецька міжнародна мережа супермаркетів, яка є у більшості країн Європейського Союзу та розвивається на ринках Австралії та США. Належить Lidl Stiftung & Co.

Ця мережа включає понад 10 тисяч магазинів у всьому світі. Торгові майданчики налічують до 11 тисяч одиниць.

Німецькі ЗМІ стверджували, що АТБ нібито копіює концепти Lidl.

Раніше новина про можливий прихід в Україну німецької мережі супермаркетів Lidl схвилювала ритейл-спільноту та змусила понервувати місцевих гравців.