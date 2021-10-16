Конкуркеты для АТБ: в Украину зайдет немецкая торговая сеть Lidl

Популярная в Германии сеть супермаркетов Lidl готова зайти на рынок Украины. Подобная перспектива может стать серьезной конкуренцией для не менее популярной сети в Украине — АТБ, пишет Обозреватель.

Об этом намерении сообщили в немецком издании Lebensmittel Zeitung, ссылаясь на запрос корпорации Schwarz, которой и принадлежит известный торговый бренд.

Компания уже назначила руководителя главного офиса, ранее он возглавлял эту же сеть в Польше.

В Schwarz указали, что именно АТБ якобы копирует концепты Lidl. При этом основатели немецкого бренда утверждают, что рассматривают украинский рынок как потенциально интересный для внедрения нового продукта для потребителей.

Lidl — немецкая международная сеть супермаркетов, которая присутствует в большинстве стран Европейского Союза и развивается на рынках Австралии и США. Принадлежит Lidl Stiftung & Co. KG. Сеть Lidl включает более 10 000 магазинов по всему миру. Торговые площадки насчитывают до 11 тысяч единиц.

АТБ-маркет — крупнейшая сеть магазинов Украины, которая была основана в 1993 году. Ежесуточно в магазинах сети делают покупки более 4 млн украинцев.

Также бренд АТБ вошел в топ-5 самых дорогих брендов Украины, в частности, стал самым дорогим в сфере ритейла.

Кроме того, АТБ занял первое место среди отечественных компаний по объемам прибыли, вытеснив оттуда многолетних неизменных лидеров — ресурсно-сырьевые государственные монополии.

Напомним, сеть "Коло", в которую входит более 250 магазинов формата "у дома", планируют продать. Переговоры ведутся с сетью автозаправок "ОККО"