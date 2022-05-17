- Категория
- Ритейл
- Дата публикации
-
Продажи супермаркетов в западных регионах Украины увеличились на 50–100%, но доходы не выросли
С приливом большого количестве переселенцев в западные регионы страны, работающие там супермаркеты внесли изменения в ассортимент, что позволило увеличить продажи. Но с учетом инфляции сети не смогли нарастить свои доходы за счет увеличения количества покупателей.
Об этом сообщает издание Forbes.
Продажи сетей супермаркетов "Семейная колбаска" и "Семейная пекарня" в марте-апреле выросли на 30-40% и 10-15% соответственно, рассказал Олег Баран, генеральный директор компании "Барком", которой принадлежат сети.
Эти супермаркеты добавили в свой ассортимент больше готовой продукции, что отвечало на запрос новых покупателей (переселенцев), после чего их продажи и начали расти.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Аналогичная тенденция прослеживается в работе других сетей, в том числе непродовольственных.
В частности, продажи сети магазинов "Аврора" в Закарпатской области выросли на 100%, во Львовской и Ивано-Франковской — на 50%.
"Тем не менее, сети не смогли много заработать на переселенцах. Доставка товаров подорожала минимум на 50%, а на 20% – стоимость упаковки. Сильно поднять цены ритейлеры не рискнули", — рассказал совладелец сети "Аврора" Тарас Панасенко.
По его словам, "Аврора" сейчас только "отбивает" расходы, выходя в "ноль".
Отметим, что в целом цены на продукты питания в украинских супермаркетах в течение двух месяцев войны увеличились почти по всем потребительским товарам повседневного спроса из продуктовой корзины украинца.
По данным Zakaz.ua, на сегодняшний день цены в Киеве уже выросли в среднем на 13% по сравнению с довоенным периодом.