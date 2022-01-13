Ограничение наценки на продукты грозит приостановкой их продажи — ритейлеры

Ассоциация ритейлеров Украины отмечает, что введение ограничения государством розничной наценки на ряд продуктов питания может привести к временному исчезновению их с полок супермаркетов.

Как говорится в сообщении объединения, оно в целом поддерживает усилия правительства по стабилизации цен на социально значимые продукты, но при этом обеспокоено решением Кабмина от 12 января, которым на период карантина наценка на гречку, макароны, сахар, муку, яйца, молоко, курятину, подсолнечное и сливочное масло разрешена не выше 10%.

"Как известно, рост цен на продукты питания обусловлен не повышением уровня торговых надбавок, а ростом отпускных цен со стороны производителей, которые в свою очередь вынуждены повышать цены в связи с ростом цен на энергоносители (газ), а также из-за других факторов, являющихся составляющими при формировании себестоимости продукции", — отмечают ритейлеры.

Они указывают, что реализация нововведения потребует адаптации внутренних процессов, внесения изменений в договоры с поставщиками, настройки других процессов с целью дальнейшего бесперебойного обеспечения потребителей социально значимыми товарами.

"Расширение же данного перечня товаров еще на девять видов продуктов питания, что может составлять до нескольких сот позиций таких товаров в магазине, может привести к приостановке реализации указанных продуктов питания до момента налаживания всех процессов и четкого понимания порядка их ценообразования", — говорится в сообщении.

В частности, по мнению АРУ, требуется дополнительное разъяснение определения "оптово-отпускной цены на товар" и конкретизация перечня товаров, подпадающих под данное регулирование.

При этом принятие Кабмином указанного решения, которое будет оказывать непосредственное влияние на деятельность отрасли ритейла, не сопровождалось обсуждением с профильными ассоциациями и бизнесом, а сам проект постановления не был опубликован для общественного обсуждения и даже не предусматривает переходный период для его внедрения, что позволило бы ритейлерам подготовиться.

"Обращаем внимание, что процесс принятия предыдущего постановления Кабмина №1432 от 30 декабря, которое было опубликовано вечером 31 декабря, а вступило в силу 1 января 2022 года, уже повлек кризисную ситуацию в сфере розничной торговли", — указывают в ассоциации.

Ритейлеры констатируют, что не имели никакой возможности заранее подготовиться к таким изменениям, а также получить дополнительные разъяснения относительно порядка ценообразования на батон и подсолнечное масло.

В связи со сложившейся ситуацией и учитывая ее критичность, профильное объединение призывает правительство отложить введение в действие упомянутых изменений из-за отсутствия достаточного времени для их внедрения и непонимания бизнесом четкого механизма ценообразования. Также Кабмин просят провести совещание с представителями розничного рынка продуктов питания для обсуждения эффективности такого регулирования.

Напомним, что 30 декабря Кабмин также обязал продавать газ украинской добычи производителям указанных категорий продуктов питания с торговой наценкой не выше 1%. Список самих агропредприятий в Минагрополитики утвердили в начале января.

Решение было принято в связи с тем, что накануне представители молочной и хлебной индустрии, а также птицеводы предупредили о возможном прекращении производства в своих отраслях из-за катастрофического для них роста цен на газ до 60 грн за кубометр с января. Однако пока принятая правительством мера не работает.

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