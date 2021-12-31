Кабмин обязал продавать производителям хлеба, молока и курятины газ украинской добычи с наценкой до 1%

Кабинет министров установил в размере не выше 1% торговую надбавку за поставку природного газа собственной добычи для удовлетворения потребностей производителей ряда продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость.

Об этом говорится в постановлении правительства №1435 от 30 декабря. Соответствующее изменение им внесено в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года об ограничительных мерах во время карантина из-за эпидемии Covid-19.

Решение распространяется на производителей муки пшеничной первого сорта, молока пастеризованного жирностью 2,5% (в пленке), хлеба ржано-пшеничного, яиц куриных категории С1, птицы (тушки куриной), а также батона и подсолнечного масла, которые были внесены в соответствующий перечень также 30 декабря.

При этом оно касается лишь периода до конца карантина по Covid-19, но не позже конца апреля 2022 года.

Кроме того, на этот период установлен на уровне 24% предельный уровень снабженческо-сбытовой надбавки (снабженческого вознаграждения) к цене газа собственной добычи (без учета рентных платежей), продаваемой производителям указанной агропродукции.

В свою очередь постановлением №1433 Кабмин также обязал частных газодобытчиков продавать до конца апреля 20% добываемого газа на Украинской энергетической бирже.

Напомним, что накануне представители молочной и хлебной индустрии, а также птицеводы предупредили о возможном прекращении производства в своих отраслях из-за катастрофического для них роста цен на газ до 60 грн за кубометр с января.

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