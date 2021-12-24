60% украинцев винят Зеленского в энергокризисе из-за нехватки угля и газа — опрос

60% украинцев винят президента Владимира Зеленского и подчиненную ему властную вертикаль в том, что они не подготовили страну к отопительному сезону и допустили кризис в энергетике и поставках тепла из-за низких запасов угля и газа.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

В то же время 22,9% объясняют такую ситуацию в украинской энергетике кризисом на мировых рынках энергии и газа, а 7,2% винят во всем местные власти. Остальные 10% не смогли выбрать ответ из этих вариантов.

Кроме того, относительное большинство в 45,4% опрошенных считает возобновление поставок электроэнергии из Беларуси результатом дилетантизма властей, не подготовивших Украину к отопительному сезону, и считают, что такие чиновники должны быть за это наказаны.

Еще 32,2% респондентов заявили, что это вынужденный шаг для обеспечения страны электроэнергией, а 13,7% назвали такие поставки недопустимыми, считая их предательством национальных интересов. Еще 8,7% с ответом затруднились.

Опрос проводился с 24 ноября по 1 декабря по заказу телеканала "Эспрессо" среди 2005 респондентов. Их опрашивали методом личных интервью по месту проживания. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, что на пресс-марафоне 26 ноября, после возобновления поставок электричества из Беларуси, Зеленский заявил, что считает безответственным отказ от такого импорта из этой страны в период острой нехватки угля для ее производства в Украине, из-за чего топливо пришлось заказывать в США.

При этом сообщалось, что электроэнергия из Беларуси поставлялась через "прокладку" в лице "ТЕТ Групп", близкую к главе пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давиду Арахамии.