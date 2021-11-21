Беларусь возобновляет поставки электроэнергии в Украину

С 21 ноября возобновится импорт электроэнергии из Беларуси в Украину., импорт планируется в объеме 415 МВт ежечасно, что составит около 2% потребления.

Об этом свидетельствуют данные сайта ENTSO-E, пишет Интерфакс-Украина.

Согласно сообщениям, каждый час в Украину будет поступать 415 МВт белорусской электроэнергии. Такая же схема поставок была в период с 9 по 17 ноября. Таким образом суточный объем составит около 2% потребления.

Отметим, ENTSO-E — это европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии. Данные на сайте обновляются за несколько часов до поставки.

Напомним, накануне Минэнерго Беларуси сообщило, что республика с 18 ноября прекратит недавно возобновленные поставки электроэнергии в Украину.

Перед этим был отключен от сети из-за срабатывания системы автоматической защиты 1-й энергоблок БелАЭС.

Напомним, 2 ноября Беларусь начала поставки электроэнергии мощностью 500 МВт в энергосистему Украины в рамках аварийной помощи. Поставки осуществлялись по запросу украинской стороны.

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