Зеленский считает безответственным отказ от импорта электричества из Беларуси

Президент Владимир Зеленский считает безответственным отказ от импорта электроэнергии из Беларуси в период острой нехватки угольных ресурсов для ее производства на теплоэлектростанциях Украины, из-за которого это топливо пришлось заказывать в США. Об этом он сказал в ходе пресс-марафона 26 ноября.

Президент, в частности, жестко раскритиковал деятельность медиаресурсов, подконтрольных владельцу крупнейшей частной энергокомпании ДТЭК Ринату Ахметову, по освещению ситуации в энергетике, в частности звучащей критике властей за неподготовленность к сложившемуся кризису.

"Если у нас не хватает электричества, мы должны импортировать электричество. Вы показываете: нельзя электричество ни в коем случае импортировать из Беларуси. Как нельзя? А если не будет не хватать на какой-то город? Как нельзя? А как по-другому? Уголь из России не идет. Что должно делать государство? На голову не натянешь, что у вас там происходит. Поэтому я и говорю, что это медиавойна", — подчеркнул глава государства.

Стоит отметить, что 24 ноября партия "Слуга народа" объявила бойкот телеканалам "Украина" и "Украина 24", заявив об "олигархическом шантаже" властей, проводящемся Ахметовым через эти СМИ. Однако, несмотря на это, уже на следующий день на эфир программы "Народ против" на "Украина 24" пришел нардеп от СН Максим Бужанский.

Напомним, что 2 ноября Беларусь начала поставки электроэнергии мощностью 500 МВт в энергосистему Украины в рамках аварийной помощи по запросу украинской стороны. 18 ноября они были прерваны белорусской стороной, но с 21 ноября возобновлены.

При этом государственная белорусская компания "Белэнерго" заявила, что отказывается поставлять электроэнергию в Украину в рамках действующих контрактов (но речь не об аварийной помощи), а также не будет заключать новые.