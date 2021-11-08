Энергетика 1 час назад

Беларусь не будет поставлять электроэнергию в Украину

С ноября Белэнерго не будет поставлять электроэнергию в Украину по ранее заключенным контрактам и не планирует заключать новые

Фото: kievvlast.com.ua Фото: kievvlast.com.ua
Фото: kievvlast.com.ua

Белорусская государственная компания "Белэнерго" прекращает поставки электроэнергии на территорию Украины. Соответсвующее письмо "Белэнерго" опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook энергетический эксперт Ольга Кошарна.

"ГПО "Белэнерго" сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных контрактов осуществляться не будут. Заключение новых контрактов также не планируется", — сказано в письме.

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Причины такого решения пока не известны.

Напомним, ранее глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальным услуг Андрей Герус заявил, что импорта электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси с 1 ноября не будет, поскольку соответствующие аукционы по продаже электроэнергии не были проведены. 

Однако 1 ноября Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что после решения суда, разблокировавшего аукционы на доступ к межгосударственным электросетям, возобновила их. 2 ноября Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину в рамках аварийной помощи.

Стоит также отметить, что, по сообщениям, Геруса 4 ноября Российская Федерация остановила транзит угля из Казахстана в Украину. Однако казахская сторона опровергла данную информацию.

Запасы угля в Украине с начала осени остаются крайне низкими, а цены на уголь рекордно высокими. В связи с этим Министерство энергетики хочет перевести некоторые тепловые электростанции с угля на газ, чтобы пройти отопительный сезон без аварий.

Так, в период отопительного сезона будут привлекать энергоблоки тепловых электростанций, которые используют в качестве топлива газ только для балансировки энергосистемы и как отдельную вспомогательную услугу.

"Укрэнерго" предоставит Минэнерго и НКРЭКУ ожидаемый состав генерирующего оборудования, которое будет работать с использованием газа, а также прогнозные помесячные объемы потребления газа в период с ноября 2021 по март 2022 года. При этом "Нафтогаз" должен обеспечить необходимый объем газа по специальным условиям энергогенерирующим предприятиям. Для этого "Нафтогаз" подготовит долгосрочные контракты с ТЭС и ТЭЦ.

Вместе с тем "Нафтогаз" уже имеет ряд обязательств поставлять газ по относительно недорогой цене населению, бюджетным и религиозным организациям, предприятиям теплокоммунэнерго. Кроме того, "Нафтогаз" заявлял и о готовности поставлять газ операторам газораспределительных систем для технологических нужд. 

При этом в текущий отопительный сезон Украина вошла с запасами газа в 18,9 млрд куб. м, часть из этих запасов составлял газ нерезидентов. При этом цена на газ также остается довольно высокой. По состоянию на 8 ноября цены на газ на нидерландском хабе TTF остаются выше 900 долларов за тысячу кубометров.

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