"Нафтогаз" будет продавать газ бюджетным организациям за 16,7 грн за кубометр

Группа "Нафтогаз" будет продавать газ бюджетным и религиозным организациям по цене 16,7 грн за куб. м(с учетом НДС и транспортировки). Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максим Билявский.

"Нафтогаз" предлагает бюджетным и религиозным организациям среднесрочные контакты с фиксированной ценой на газ — 13,7 грн за кубометр (с транспортировкой и НДС — 16,8 грн). Контракт заключается на срок 15 месяцев — до конца 2022 года. Данное предложение значительно ниже текущих спотовые цены.

"Бюджетные организации могут покупать газ в любых поставщиков. Но сегодня значительная часть поставщиков или предлагает месячную цену на газ на уровне 30-45 грн за кубометр, или вообще отказывается от обязательств по уже заключенным контрактам с более низкой цене. Понимая потребности бюджетных учреждений, а также учитывая социальное значение и важность бесперебойной работы этих учреждений, Компания Нафтогаз выходит на рынок с предложением фиксированной цены на следующие 15 месяцев, на уровне, который более в два раза ниже текущей месячной цены. Это решение является важным этапом развития рынка газа в Украине, при этом оно отвечает потребностям потребителей и крайне важным с точки зрения обеспечения энергоресурсом бюджетных учреждений. Это — шаг навстречу общинам", — сказал Билявский со ссылкой на председателя правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.

В сообщении отмечается, что в Украине нет государственного регулирования цен на газ, а НАК "Нафтогаз Украины" не является монополистом на рынке:

Нафтогаз ожидает, что данный среднесрочный продукт будет пользоваться спросом среди религиозных и бюджетных организаций, которых в Украине насчитывается более 7500.

Также Нафтогаз предлагает производителям тепла изменения в трехлетних контрактов — объем газа, который они нуждаются для тепло- и горячего водоснабжения бюджетных учреждений и организаций, смогут приобрести также по цене 13,7 грн за кубометр (без учета НДС и транспортировки).

Кроме того, Нафтогаз совместно с народными депутатами Украины и Правительством разрабатывает законодательные инициативы, способствующие развитию рынка газа в Украине, при этом обезопасив потребителей от недобросовестных поставщиков.

Напомним, на внеплановых заседаниях региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в Закарпатской и Хмельницкой областях обсуждались вопросы, связанные с отсутствием поставок газа бюджетным учреждениям. В областях была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера.

Ранее о критической ситуации сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, несмотря на подписанный 30 сентября "тарифный" меморандум, город оказался на пороге чрезвычайной ситуации из-за отсутствия отопления в бюджетных организациях.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что местные власти до весны не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду. Эту договоренность правительство, "Нафтогаз" и руководители городов закрепили в Меморандуме во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

В подписанном документе идет речь о том, чтобы разницу в тарифах на газ мэры украинских городов покрыли из местных бюджетов. Также Delo.ua ранее сообщало о том, когда включат отопление в Киеве.