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10 минут назад

"Нафтогаз" будет продавать газ бюджетным организациям за 16,7 грн за кубометр

"Нафтогаз" предложил бюджетным и религиозным организациям контракт на 15 месяцев — до конца 2022 года

"Нафтогаз" будет продавать газ бюджетным организациям за 16,7 грн за кубометр "Нафтогаз" будет продавать газ бюджетным организациям за 16,7 грн за кубометр

Группа "Нафтогаз" будет продавать газ бюджетным и религиозным организациям по цене 16,7 грн за куб. м(с учетом НДС и транспортировки). Об этом сообщил директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза" Максим Билявский.

"Нафтогаз" предлагает бюджетным и религиозным организациям среднесрочные контакты с фиксированной ценой на газ — 13,7 грн за кубометр (с транспортировкой и НДС — 16,8 грн). Контракт заключается на срок 15 месяцев — до конца 2022 года. Данное предложение значительно ниже текущих спотовые цены.
"Бюджетные организации могут покупать газ в любых поставщиков. Но сегодня значительная часть поставщиков или предлагает месячную цену на газ на уровне 30-45 грн за кубометр, или вообще отказывается от обязательств по уже заключенным контрактам с более низкой цене. Понимая потребности бюджетных учреждений, а также учитывая социальное значение и важность бесперебойной работы этих учреждений, Компания Нафтогаз выходит на рынок с предложением фиксированной цены на следующие 15 месяцев, на уровне, который более в два раза ниже текущей месячной цены. Это решение является важным этапом развития рынка газа в Украине, при этом оно отвечает потребностям потребителей и крайне важным с точки зрения обеспечения энергоресурсом бюджетных учреждений. Это — шаг навстречу общинам", — сказал Билявский со ссылкой на председателя правления "Нафтогаза" Юрия Витренко.
В сообщении отмечается, что в Украине нет государственного регулирования цен на газ, а НАК "Нафтогаз Украины" не является монополистом на рынке: 
Нафтогаз ожидает, что данный среднесрочный продукт будет пользоваться спросом среди религиозных и бюджетных организаций, которых в Украине насчитывается более 7500.
Также Нафтогаз предлагает производителям тепла изменения в трехлетних контрактов — объем газа, который они нуждаются для тепло- и горячего водоснабжения бюджетных учреждений и организаций, смогут приобрести также по цене 13,7 грн за кубометр (без учета НДС и транспортировки).
Кроме того, Нафтогаз совместно с народными депутатами Украины и Правительством разрабатывает законодательные инициативы, способствующие развитию рынка газа в Украине, при этом обезопасив потребителей от недобросовестных поставщиков.

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Напомним, на внеплановых заседаниях региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в Закарпатской и Хмельницкой областях обсуждались вопросы, связанные с отсутствием поставок газа бюджетным учреждениям. В областях была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера.

Ранее о критической ситуации сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, несмотря на подписанный 30 сентября "тарифный" меморандум, город оказался на пороге чрезвычайной ситуации из-за отсутствия отопления в бюджетных организациях.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что местные власти до весны не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду. Эту договоренность правительство, "Нафтогаз" и руководители городов закрепили в Меморандуме во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

В подписанном документе идет речь о том, чтобы разницу в тарифах на газ мэры украинских городов покрыли из местных бюджетов. Также Delo.ua ранее сообщало о том, когда включат отопление в Киеве

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