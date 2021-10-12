Регионы Украины объявляют чрезвычайную ситуацию: больницы и садики без отопления

На внеплановых заседаниях региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в Закарпатской и Хмельницкой областях обсуждались вопросы, связанные с отсутствием поставок газа бюджетным учреждениям. В областях была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера.

Об этом пишет Зеркало недели.

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Не лучше ситуация в Одесской и Днепропетровской областях.

Регионы оказались в затруднительном положении из-за отсутствия поставок газа, поскольку поставщики отказываются предоставлять энергоноситель населению по ценам себестоимости.

"Ориентировочная потребность природного газа для бюджетных учреждений на период отопительного сезона составляет около 25 млн м³. Зато цена и отсутствие поставщика природного газа ставит под угрозу своевременность начала отопительного сезона и бесперебойную работу заведений в осенне-зимний период ", — отметил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

"Ситуация у нас на Хмельнитчине, как и во всей стране, достаточно критична, ведь почти во всех бюджетных учреждениях разорваны договоры, которые были заключены в начале года на поставку газа в связи с существенным ростом его стоимости", — заявил глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий.

Он отметил необходимость переговоров с "Нафтогазом" для получения газа по 13,6 грн без НДС для бюджетных учреждений.

В Одесской ОГА прогнозируют возможность возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям в осенне-зимний период 2021-2022 годов. Ситуацию с поставками газа председатель Одесской ОГА Сергей Гриневецкий определил как чрезвычайную ситуацию регионального уровня.

В Новомосковске на Днепропетровщине школьников отправят на двухнедельные каникулы из-за отсутствия отопления, о чем сообщили в горсовете. Продлятся каникулы с 18 по 31 октября. Причина все та же. Городская комиссия ТЭБ и ЧС также признала ситуацию, которая возникла с поставками газа для бюджетных учреждений, чрезвычайной.

На Львовщине большая часть бюджетных учреждений, использующих природный газ для отопления и горячей воды, на сегодня не заключили договоры на поставку природного газа и, соответственно, остаются без тепла и горячей воды.

Во время внеочередного заседания областной комиссии ТЭБ и ЧС эту проблему признали чрезвычайной ситуацией техногенного характера регионального уровня, сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

По информации ОАО "Львовгаз", сегодня на территории Львовщины работает 825 бюджетных учреждений, потребляющих природный газ для собственных нужд. В этих учреждениях есть более 4 тысяч пунктов учета газа, из них на сегодня включены лишь 986, что составляет 23,4%.

"Учитывая продолжительность проведенных торгов в системе ProZorro и их незавершение в части определения победителей как из-за отсутствия достаточного количества участников, так и из-за значительных колебаний цены на газ, имеем такую ​​сложную ситуацию в бюджетной сфере", — объяснил руководитель департамента топливно-энергетического комплекса, энергоэффективности и жилищно-коммунального хозяйства Львовской ОГА Богдан Кейван.

Как определили в рамках комиссии, ситуация с отсутствием отопления в бюджетных учреждениях опасна для здоровья населения и ущербом, который она может спровоцировать. Так, в области находится 14% объектов государственного музейного фонда, нарушение условий хранения экспонатов может привести к уничтожению памятников.

Поэтому по решению комиссии сложившуюся ситуацию в связи с отсутствием поставок природного газа бюджетным учреждениям на осенне-зимний период 2021-2022 годов и последующим возникновением угрозы жизни и здоровью населения области и вероятности значительного материального ущерба признали чрезвычайной ситуацией техногенного характера регионального уровня.

Ранее о критической ситуации сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, несмотря на подписанный 30 сентября "тарифный" меморандум, город оказался на пороге чрезвычайной ситуации из-за отсутствия отопления в бюджетных организациях.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что местные власти до весны не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду. Эту договоренность правительство, "Нафтогаз" и руководители городов закрепили в Меморандуме во время заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

В подписанном документе идет речь о том, чтобы разницу в тарифах на газ мэры украинских городов покрыли из местных бюджетов.