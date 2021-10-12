Когда включат отопление в Киеве: в "Киевтеплоэнерго" назвали условие

Отопительный сезон для жилого фонда Киева начнется лишь после того, как три дня подряд в столице будет наблюдаться среднесуточная температура ниже 8 градусов Цельсия.

Как пояснили Delo.ua в коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго", такие данные должен будет предоставить Украинский гидрометеорологический центр, но пока что данное условие не соблюдается.

После этого Киевская городская государственная администрация должна будет принять распоряжение о начале отопительного сезона.

"Вместе с этим уже есть распоряжение КГГА о включении отопления объектам социальной сферы. Они подают заявки на включение отопления самостоятельно", — добавили в КП.

Отметим, что до 2019 года вопрос о том, когда включат отопление в Киеве, так не стоял: он традиционно должен был начинаться 15 октября.

В 2020 году распоряжение о начале отопительного сезона было дано 15 октября. Соответственно, теплоснабжающим предприятиям было поручено начать подачу теплоносителя согласно графику подключения с 16 октября.

Согласно прогнозу УГМЦ, в Киеве и 13, и 14 октября ожидается температура около +4...+6 градусов ночью и +10...+12 днем. В пятницу, 15 октября, государственные синоптики пока ожидают несколько больший разброс температур в столице — от 2-4 градусов ночью до 11-13 днем.

Напомним, что 1 октября в Киеве уже начали отапливать социальные объекты, в частности больницы, школы и детсады. Власти заявляли, что технически столица готова к отопительному сезону, однако проблемным является вопрос денежный.

Перед этим, 30 сентября, Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и местные власти подписали меморандум, предусматривающий, в частности, государственную компенсацию экономически обоснованных тарифов на тепло и горячую воду, чтобы в период отопительного сезона 2021/2022 годов их можно было не повышать относительно тарифов в прошлом сезоне.

В частности, договоренность предусматривает направление дополнительно в местные бюджеты 4%-ного налога на доходы физических лиц, а также выделение с 4-го квартала 2021 года субвенций из госбюджета бедным общинам.

При этом в "Киевтеплоэнерго" провели расчет таких экономически обоснованных тарифов на отопление и поняли, что из-за происходящего стремительного роста рыночной стоимости природного газа, а также подорожания других составляющих они были бы чрезмерно большими. В частности, сообщалось, что стоимость газа на сегодня выросла уже в 8 раз относительно заложенной в тариф предприятия.

В итоге для обеспечения стабильного отопительного сезона и недопущения роста тарифов на тепло и горячую воду власти решили влить в "Киевтеплоэнерго" 2 млрд грн путем увеличения уставного капитала КП. Такое решение одобрил 7 октября Киевский городской совет.

Согласно данным на сайте КТЭ, тариф на теплоснабжение в Киеве сейчас составляет 1654,41 грн/Гкал при наличии счетчика и 38,5 грн/квадратный метр в месяц при отсутствии счетчика.

Стоимость горячей воды в столице составляет 97,89 грн/кубометр при подключенном полотенцесушителе и 90,54 грн/кубометр без такового.

В тарифе на теплоэнергию 80,1% составляет стоимость топлива, 10,2% — зарплата сотрудников, 2,2% — единый соцвзнос. Еще 0,6% предусмотрено на ремонт, 0,5% — на административные затраты, а 6,4% — на "другие" затраты, в том числе банковские услуги.