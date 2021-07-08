Украина отказалась покупать электроэнергию БелАЭС

Украина отказалась закупать электроэнергию, произведенную на Белорусской атомной электростанции. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Вильнюсе.

"Мы обсуждали ситуацию в Беларуси и гибридную агрессию, которая сейчас проводится режимом Лукашенко. Эта незаконная миграция, по нашему мнению, проводится при помощи белорусского режима. Поэтому мы считаем, что нужно поблагодарить премьер-министра за ту поддержку, поскольку Украина отказалась закупать электроэнергию со стороны Белорусской АЭС", — сказала глава литовского правительства.

Она выразила надежду, что Украина продолжит политику отказа от опасных, по ее словам, поставщиков электроэнергии и будет следовать европейскому курсу "зеленой энергетики".

"Мы надеемся, что Украина будет продолжать реализацию "зеленого" курса, который был запущен в Европейском союзе, и эти действия смогут и далее сделать свой вклад в длительные и устойчивые решения для того, чтобы предотвращать доступ таких опасных поставщиков и, наоборот, переходить на европейский рынок", — отметила Шимоните.

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Напомним, что Литва и Эстония решили отказаться от электроэнергии с БелАЭС еще в августе 2020 года на фоне ситуации с подавлением массовых протестов после президентских выборов в Беларуси, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко.

Саму электростанцию подключили к белорусской энергосистеме 3 ноября 2020 года, на полную мощность первый энергоблок вывели 12 января 2021 года. При этом в процессе испытаний на электростанции неоднократно происходили ЧП и она даже прекращала работу.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт была построена по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи города Островец Гродненской области и примерно в 25 км от границы с Литвой. Генеральным подрядчиком выступил инжиниринговый дивизион российской госкорпорации "Росатом".

Литва же раньше имела собственную Игналинскую АЭС, расположенную у границы с Беларусью у города Висагинас. Станция с двумя энергоблоками имела мощность 2600 МВт, но 31 декабря 2009 года была выведена из эксплуатации после 26 лет работы и была закрыта под предлогом небезопасности реакторов.