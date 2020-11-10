Происшествия 1 час назад

БелАЭС прекратила выработку электроэнергии из-за ЧП

В Госатомнадзоре Беларуси заявляют, что возникшая на АЭС ситуация не влияет на радиационную безопасность

Фото: БелАЭС Фото: БелАЭС
Фото: БелАЭС

Белорусская АЭС прекратила генерацию электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного за внешнюю коммуникацию консультанта департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Олег Соболев.

"Было уже сообщение, что они прекратили генерацию электроэнергии, но на ядерную и радиационную безопасность это влияния не оказывает никоим образом", — заявил Соболев.

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Он уточнил, что речь идет о замене оборудования АЭС, которое относится к четвертому классу безопасности, то есть, оборудования, не оказывающего влияния на ядерную и радиационную безопасность.

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"Она у них обеспечивается персоналом и системами... которые у них функционируют надлежащим образом в штатном режиме... Согласно установленным процедурам, даже о таких событиях, которые не влияют на ядерную и радиационную безопасность, необходимо уведомлять Госатомнадзор. Они это сделали. Мы в свою очередь продолжаем наш надзор, который ведется на площадке БелАЭС в постоянном режиме 24/7", — добавил Соболев.

Напомним, накануне появилась информация о якобы взрывах на трансформаторах трансформаторов напряжения на одном из агрегатов первого энергоблока БелАЭС, который сейчас проходит испытания в процессе энергетического пуска.

Вечером 9 ноября предприятие официально подтвердило возникновение "необходимости замены отдельного электротехнического измерительного оборудования".

Отметим, что Беларусь подключила к энергосистеме готовящуюся к полноценному запуску АЭС лишь неделю назад — 3 ноября.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт построена по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи города Островец Гродненской области и примерно в 25 км от границы с Литвой. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом".

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