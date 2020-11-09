Происшествия 1 час назад

На БелАЭС заявляют о выходе из строя оборудования при испытаниях энергоблока

На предприятии заверяют, что технологические системы функционируют в штатном режиме, ведется замена оборудования

БелАЭС. Фото: пресс-служба предприятия БелАЭС. Фото: пресс-служба предприятия
БелАЭС. Фото: пресс-служба предприятия

В ходе испытаний в рамках пуска первого энергоблока Белорусской атомной электростанции произошел выход из строя отдельного оборудования, в связи с чем потребовалась его замена. Это следует из сообщения пресс-службы самой АЭС, аналогичное сообщение распространило и Министерство энергетики Беларуси.

Отмечается, что проводимый этап предусматривает режимы работы энергоблока на различных уровнях мощности (до 500 МВт), а также проверку устойчивости работы энергосистемы при неоднократном ее понижении.

Кратко и по делу в Telegram

"В ходе проводимых испытаний, в соответствии с программой данного этапа, выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования. Работы по замене данного оборудования осуществляются согласно технологическому регламенту", — заявили на предприятии.

АЭС заверяет, что испытания и работы проводятся в соответствии с этапной программой, а все технологические системы функционируют в штатном режиме.

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Отметим, что ранее Telegram-канал "Страна для жизни", ведущийся сторонниками заключенного в СИЗО белорусского оппозиционного блогера Сергея Тихановского, сообщил, что 8 ноября энергоблок БелАЭС перестал вырабатывать мощность, его турбина была остановлена.

Причиной тому назывались "взрывы нескольких трансформаторов напряжения (предназначены для измерения напряжения в силовых электрических цепях) на одном из агрегатов, связанных с генератором".

"Формально ничего из ряда вон выходящего не произошло. Аналогичное происшествие случалось на Ленинградской АЭС, но расследование, восстановление схемы выдачи мощности и повторная наладка займет много времени (недели). До тех пор станция энергию вырабатывать не будет", — утверждают источники данной информации.

Напомним, 3 ноября Беларусь подключила готовящуюся к запуску АЭС к энергосистеме.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт построена по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи города Островец Гродненской области и примерно в 25 км от границы с Литвой. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом".

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