Литва и Эстония решили отказаться от электроэнергии с АЭС Беларуси из-за протестов

Президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд во время встречи договорились совместными усилиями добиваться единой позиции Балтийских стран в вопросе об отказе покупать электроэнергию с БелАЭС.

Президенты двух стран связали необходимость в этом с позицией России, сообщает пресс-служба президента Литвы.

"Россия стремится к разделению Европы и мира на сферы влияния с использованием различных рычагов и средств силы, таких, как дезинформация, исторический ревизионизм, ввод в эксплуатацию небезопасной Белорусской АЭС в Островце. Руководители государств договорились совместными усилиями добиваться единой позиции Балтийских стран в вопросе об отказе покупать электроэнергию с БелАЭС", — говорится в сообщении.

Указано, что в ходе встречи Науседа также поблагодарил Кальюлайд "за бескомпромиссную помощь при оценке угрозы от БелАЭС".

Также президент Эстонии поддержал инициативу Литвы начать дискуссию о ситуации в Беларуси после выборов на высшем институциональном уровне Европейского Союза. В частности, он поддержал созыв внеочередной сессии Европейского совета для обсуждения этого вопроса.

Как известною, Белорусская АЭС строится в Гродненской области. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Россия должна была ввести первый блок БелАЭС в 2018 году, а второй — в 2019-м, однако не уложилась в сроки.

Читайте также: Литва закупает 4 млн таблеток с йодом на случай аварии на АЭС в Беларуси

Ранее министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич сообщал, что первый блок БелАЭС планируется полностью ввести в промышленную эксплуатацию в первом квартале 2021 года. По его словам, сейчас завершаются пусконаладочные работы, необходимые для запуска первого энергоблока.

В июне 2020 года президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что первый блок атомной электростанции будет введен в эксплуатацию "буквально на днях".

Напомним, с 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протестов, которые начались после завершения голосования на президентских выборах. По данным ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко.

Акции протеста сопровождаются кровавыми нападениями со стороны силовиков. Бойцы ОМОН применяют против мирных граждан водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В результате были задержаны около 7000 человек. Многих по несколько дней держали в СИЗО, подвергая пыткам и бесчеловечным, жестоким наказаниям.