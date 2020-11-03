Энергетика 1 час назад

Беларусь подключила готовящуюся к запуску АЭС к энергосистеме

На первой АЭС в Беларуси испытали турбогенератор и подключили в общую сеть

БелАЭС. Фото: Минэнерго Беларуси БелАЭС. Фото: Минэнерго Беларуси
БелАЭС. Фото: Минэнерго Беларуси

Турбогенератор первого энергоблока Белорусской атомной электростанции 3 ноября был подключен к объединенной энергосистеме Беларуси. Как сообщается в Telegram-канале Министерства энергетики этой страны, это произошло в 12:03 по местному времени (11:03 по Киеву).

Отметим, что 30 ноября белорусское Минэнерго сообщало об успешном пробном запуске турбины первого энергоблока АЭС на мощности реактора в 35%, что стало важным этапом при его подготовке к началу выработки электроэнергии. Турбину прокрутили на холостом ходу и поэтапно увеличили количество оборотов до проектных значений — 3 тысяч оборотов в минуту.

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График пуска первого энергоблока стартовал 7 августа, когда в корпус реактора была загружена первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом. 11 октября на этапе физического пуска реактор был выведен на минимально контролируемый уровень мощности (менее 1% от номинальной мощности). 23 октября МЧС Беларуси согласовало проведение работ по энергетическому пуску энергоблока.

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Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи города Островец Гродненской области и примерно в 25 км от границы с Литвой. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом".

Отметим, что после прошедших в Беларуси в августе президентских выборов Литва и Эстония договорились совместно добиваться единой позиции стран Балтии в вопросе отказа покупать электроэнергию, которую будет производить БелАЭС.

Напомним, что уже почти три месяца в Беларуси продолжается острый политический и правовой кризис, вызванный массовым протестным движением, участники которого не признают заявленное переизбрание президентом Александра Лукашенко и проявления которого представители властей пытаются подавить на всех уровнях.

Украина присоединилась к позиции европейских стран, не признающих Лукашенко президентом. На данном этапе Беларусь закрыла границы со всеми соседями, кроме России, под предлогом борьбы с распространением коронавируса.

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