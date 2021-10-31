Политика и экономика 20 минут назад

Импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии с 1 ноября не будет — Герус

Украина не будет импортировать электроэнергию из Российской Федерации и Беларуси с 1 ноября

Импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии с 1 ноября не будет Импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии с 1 ноября не будет
Импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии с 1 ноября не будет

Импорта электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси с 1 ноября не будет. Соответствующие аукционы по продаже электроэнергии не были проведены

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

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"Компания Интер РАО 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен. Также с 1 ноября не будет импорта электроэнергии из Беларуси, соответствующие аукционы на продажу электроэнергии не были проведены", — заявил Андрей Герус.

В то же время, он отметил, что по данным Минэнерго, вчера на складах семи ТЭС не выдерживались гарантированные запасы угля, а именно: на Кураховской ТЭС, Запорожской ТЭС, Приднепровской ТЭС, Змиевской ТЭС, Углегорской ТЭС, Трипольской ТЭС, Славянской ТЭС.

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"Гарантированные запасы угля — это минимальные запасы, которые обязательно должны быть соблюдены согласно условиям ведения лицензионной деятельности. Всего на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на вчера было 675 тыс. тонн угля", — отметил председатель парламентского комитета.

Напомним, ранее Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября Россия может прекратить поставки антрацитового угля в Украину.

В Минэнерго сообщили, что Украина в ноябре будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР.

В конце сентября биржевая цена на энергетический уголь с поставкой в 2022 году достигла в Европе самого высокого уровня с 2008 года из-за высокого спроса со стороны электростанций и резко сократившихся запасов.

Отметим, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, продлила запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси до 1 ноября. 

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