"Центрэнерго" полностью рассчиталось за уголь перед государственными шахтами

ПАО "Центрэнерго" полностью рассчиталось с государственными угледобывающими предприятиями по заключенным прямым договорам за отгруженную угольную продукцию.

Как сообщает пресс-служба компании, уровень расчетов "Центрэнерго" с государственными угледобывающими предприятиями на сегодня составляет 100%.

"Задолженность перед шахтерами за поставленный уголь отсутствует", — говорится в сообщении.

В "Центрэнерго" отмечают, что выплата задолженности была погашена, несмотря на то, что условиями договоров предусматривается отсрочка оплаты продукции на протяжении 30 календарных дней.

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Такие действия в компании объяснили пониманием "острой необходимости наращивания добычи отечественного угля для обеспечения безопасности государства".

В свою очередь, Центрэнерго ожидает от украинских шахтеров соответствующих встречных шагов и выполнения своих договорных обязательств по отгрузке продукции без нарушений сроков и в задекларированных объемах — добавили в компании.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украине необходимо импортировать приблизительно 3,5 млн тонн энергетического угля на протяжении предстоящего отопительного сезона.

Напомним, в ноябре доля импорта угля в Украине вырастет по сравнению с октябрем, однако работу тепловой генерации будет в основном обеспечивает украинский уголь.