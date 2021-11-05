Дефицит угля: в Украине хотят перевести энергоблоки ТЭС и ТЭЦ на газ

Министерство энергетики планирует перевести работу энергоблоков ТЭС и ТЭЦ на газ в качестве топлива из-за нехватки угля, чтобы стабильно пройти отопительный сезон без аварийных ситуаций.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что решение Минэнерго приняло по результатам совещания с "Укрэнерго", "Нафтогазом" и регулятором НКРЭКУ.
Сообщается, что в период отопительного сезона будут привлекать энергоблоки тепловых электростанций, которые используют в качестве топлива газ только для балансировки энергосистемы и как отдельную вспомогательную услугу.
"Укрэнерго" предоставит Минэнерго и НКРЭКУ ожидаемый состав генерирующего оборудования, которое будет работать с использованием газа, а также прогнозные помесячные объемы потребления газа в период с ноября 2021 по март 2022 года.
"Для своевременной оплаты вспомогательной услуги регулятор должен предусмотреть в тарифе на диспетчеризацию "Укрэнерго" на 2021-2022 годы необходимый объем средств", — отмечается в сообщении министерства.
При этом "Нафтогаз" должен обеспечить необходимый объем газа по специальным условиям энергогенерирующим предприятиям. Для этого "Нафтогаз" подготовит долгосрочные контракты с ТЭС и ТЭЦ.
Напомним, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус 4 ноября заявил, что Россия заблокировала транзит угля из Казахстана в Украину.
Ранее Андрей Герус сообщил, что с 1 ноября Россия может прекратить поставки антрацитового угля в Украину.
В Минэнерго сообщили, что Украина в ноябре будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР.
В конце сентября биржевая цена на энергетический уголь с поставкой в 2022 году достигла в Европе самого высокого уровня с 2008 года из-за высокого спроса со стороны электростанций и резко сократившихся запасов.
Ранее сообщалось, что представители свыше 40 стран, среди которых и Украина, на климатической конференции COP26 в Глазго согласились с необходимостью постепенно отказаться от использования угля как самого "грязного" источника топлива.