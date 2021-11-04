Энергетика 1 час назад

Ради климата: Украина среди стран, которые откажутся от использования угля

На климатическом саммите COP26 в Глазго более 40 стран, среди которых Украина, согласились постепенно отказаться от использования ископаемого угля

Украина обязалась полностью отказаться от угля через 20 лет Украина обязалась полностью отказаться от угля через 20 лет
Украина обязалась полностью отказаться от угля через 20 лет

Представители свыше 40 стран, среди которых и Украина, на климатической конференции COP26 в Глазго согласились с необходимостью постепенно отказаться от использования угля как самого "грязного" источника топлива.

Об этом сообщает The Guardian.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Как отмечается, использование угля является одной из основных причин выбросов парниковых газов. Поэтому основная цель отказа — сделать огромный шаг в борьбе с глобальным потеплением.

Обязательства предполагают, что страны, использующие уголь, постепенно откажутся от использования ископаемого топлива для производства электроэнергии, причем богатые страны сделают это в 2030-х годах, а более бедные — в 2040-х годах.

Читайте также:
На погашение долгов перед горняками направили более 671 млн грн

Страны-подписанты обязуются отказаться от строительства новых угольных электростанций и инвестирования в эту сферу.

Цель "оставить уголь в истории" была ключевым вопросом для Великобритании как хозяина саммита COP26, который должен поставить мир на путь ограничения глобального отопления.

"Сегодняшний день знаменует собой веху в наших глобальных усилиях по борьбе с изменением климата, поскольку страны со всех уголков мира объединяются в Глазго, чтобы заявить, что уголь не играет никакой роли в нашем будущем производстве электроэнергии. Сегодняшние амбициозные обязательства, взятые на себя нашими международными партнерами, демонстрируют, что конец угля близок", — заявил бизнес-секретарь Великобритании Кваси Квартенг. 

Отметим, в Украине атомная энергетика "закрывает" лишь базисную часть потребности, а энергия солнца, ветра и воды не способна покрыть спрос в силу массы особенностей. Сейчас уголь используют отечественные ТЭС и ТЭЦ. 

В Минэнерго сообщили, что Украина в ноябре будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР.

В конце сентября биржевая цена на энергетический уголь с поставкой в 2022 году достигла в Европе самого высокого уровня с 2008 года из-за высокого спроса со стороны электростанций и резко сократившихся запасов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина в ноябре ожидает уголь из Польши, Казахстана и ЮАР — Минэнерго
Украина в ноябре ожидает уголь из Польши, Казахстана и ЮАР — Минэнерго
Чикаго может уйти под воду — СМИ
Чикаго может уйти под воду — СМИ
52% украинцев считают ответственной за ситуацию с отоплением центральную власть — опрос
52% украинцев считают ответственной за ситуацию с отоплением центральную власть — опрос
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Национализация ПриватБанка: суд вынес решение в пользу компании Коломойского

  2. Украину назвали самой выгодной страной для IT-аутсорсинга

  3. Языковой омбудсмен требует переименовать все города с "русскоязычным характером" названий

  4. Новая украинская авиакомпания Air Ocean с Ан-148: куда полетит и какой будет цена билетов

  5. ВОЗ одобрила индийскую вакцину против Covid-19: подойдет бедным странам

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...