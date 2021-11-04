Ради климата: Украина среди стран, которые откажутся от использования угля

Представители свыше 40 стран, среди которых и Украина, на климатической конференции COP26 в Глазго согласились с необходимостью постепенно отказаться от использования угля как самого "грязного" источника топлива.

Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, использование угля является одной из основных причин выбросов парниковых газов. Поэтому основная цель отказа — сделать огромный шаг в борьбе с глобальным потеплением.

Обязательства предполагают, что страны, использующие уголь, постепенно откажутся от использования ископаемого топлива для производства электроэнергии, причем богатые страны сделают это в 2030-х годах, а более бедные — в 2040-х годах.

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Страны-подписанты обязуются отказаться от строительства новых угольных электростанций и инвестирования в эту сферу.

Цель "оставить уголь в истории" была ключевым вопросом для Великобритании как хозяина саммита COP26, который должен поставить мир на путь ограничения глобального отопления.

"Сегодняшний день знаменует собой веху в наших глобальных усилиях по борьбе с изменением климата, поскольку страны со всех уголков мира объединяются в Глазго, чтобы заявить, что уголь не играет никакой роли в нашем будущем производстве электроэнергии. Сегодняшние амбициозные обязательства, взятые на себя нашими международными партнерами, демонстрируют, что конец угля близок", — заявил бизнес-секретарь Великобритании Кваси Квартенг.

Отметим, в Украине атомная энергетика "закрывает" лишь базисную часть потребности, а энергия солнца, ветра и воды не способна покрыть спрос в силу массы особенностей. Сейчас уголь используют отечественные ТЭС и ТЭЦ.

В Минэнерго сообщили, что Украина в ноябре будет импортировать уголь из Польши, Казахстана и ЮАР.

В конце сентября биржевая цена на энергетический уголь с поставкой в 2022 году достигла в Европе самого высокого уровня с 2008 года из-за высокого спроса со стороны электростанций и резко сократившихся запасов.