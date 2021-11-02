Политика и экономика 30 минут назад

На погашение долгов перед горняками направили более 671 млн грн

Деньги будут использованы для полного погашения задолженности за июль и август, а также на выплату зарплаты шахтерам за сентябрь 2021 года

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

1 ноября на государственные шахты Украины было перечислено 671,4 млн грн на зарплаты горнякам, как и было запланировано ранее.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины, деньги будут использованы для полного погашения задолженности за июль и август, а также на выплату зарплаты шахтерам за сентябрь 2021 года.

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Деньги были перечислены в запланированный срок, о котором министр энергетики Герман Галущенко сообщил во время встречи с руководством "Укруглепрофсоюза" и руководителями профсоюзов государственных угледобывающих предприятий 26 октября.

Указанная сумма — часть средств, выделенных в соответствии с изменениями в Госбюджет о дополнительном направлении 1 млрд грн для выплат шахтерам.

Еще 335,8 млн грн предусмотрено на выплату заработной платы горнякам в декабре текущего года.

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8 октября 2021 года Верховная Рада приняла изменения в Госбюджет, которыми дополнительно направлено 1 млрд грн для выплат работникам государственных угледобывающих предприятий.

Ранее сообщалось, что ПАО "Центрэнерго" полностью рассчиталось с государственными угледобывающими предприятиями по заключенным прямым договорам за отгруженную угольную продукцию.

Напомним, 3 сентября 2020 года 12 горняков шахты "Октябрьская" объявили подземный протест, отказавшись подниматься наверх после окончания смены.

Позднее аналогичным образом поступили работники других шахт предприятия. Количество протестующих исчислялось сотнями.

Протестующие требовали, в частности, повышения заработной платы и улучшения условий труда.

16 октября горняки завершили подземную забастовку и начали подниматься на поверхность.

Источник фото: Depositphotos

 

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