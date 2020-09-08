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В Кривом Роге более 300 шахтеров устроили подземный протест: требуют повышения зарплаты

Горняки требуют повышения заработной платы с 7000 грн до $1000 и индексации выплат в долларовом эквиваленте

Подземный протест криворожских шахтеров. Фото: kr.informator.ua Подземный протест криворожских шахтеров. Фото: kr.informator.ua
Подземный протест криворожских шахтеров. Фото: kr.informator.ua

Более 300 шахтеров Криворожского железорудного комбината устроили подземную акцию протеста с требованием существенно поднять им заработную плату.

Разрешить ситуацию на предприятии Коломойского-Ахметова попытаются члены Кабинета министров, сообщает Telegram-канал Pavlovsky News.

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В частности, глава Криворожского отделения Независимого профсоюза горняков Украины Юрий Самойлов рассказал изданию, что под землей сейчас находятся более 300 человек.

"Они требуют повышения зарплаты с 7000 грн до $1000 и индексации выплат в долларовом эквиваленте. Последний раз ее проводили в 2013 году", — говорится в сообщении.

Кроме того, протестующие требуют улучшить условия труда и прекратить нарушения при аттестации.

Указано, что 7 сентября переговоры с женами горняков, находящихся под землей, начала криворожская мэрия.

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Во вторник же ожидается приезд министра экономики Игоря Петрашко и других членов Кабмина, которые попытаются найти выход из ситуации.

Самойлов также уточнил, что Криворожский железорудный комбинат является частным предприятием: 50% принадлежит Ринату Ахметову, вторая половина — Игорю Коломойскому.

Напомним, 23 июня шахтеры со Львовской области, которым 4 месяца не платили зарплату, несколько дней протестовали в правительственном квартале. По словам шахтеров, 800 сотрудников шахты "Надежда" недополучили в общей сумме 58 млн грн.

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