Шмыгаль назвал ориентиры власти в угольной отрасли Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал ориентирами для власти в угольной отрасли безубыточность предприятий, европейские условия и безопасность труда.

Об этом он заявил в рамках рабочей поездки в Донецкую область 30 августа вместе с исполняющим обязанности министра энергетики Ольгой Буславец, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По словам главы правительства, в ближайшие годы украинская экономика, энергетическая сфера будет нуждаться в угле.

"Ведь это основной энергоресурс для тепловой генерации, который играет важную роль в сбалансировании энергосистемы", — отметил он.

Шмыгаль также подчеркнул, что угольная отрасль, несомненно, нуждается в реформировании и новых подходах к хозяйствованию.

"Неоднократные встречи с горняками показали нашу общую готовность к осуществлению изменений с целью комплексного решения проблемных вопросов угледобывающей отрасли", — подчеркнул премьер.

По его словам, правительство будет делать все эти шаги, чтобы в шахтерской отрасли ситуация улучшилась.

Читайте также: Львовские шахтеры пикетировали Кабмин

"Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы не было долгов по зарплате, как это было в прошлые годы. Этим вопросом лично занимается президент", — отметил он.

Напомним, Министерство энергетики Украины завершило медиацию между представителями угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго", в результате чего был заключен контракт о восстановлении поставок украинского угля на "Центрэнерго".