Общество 1 час назад

Львовские шахтеры пикетировали Кабмин

Шахтеры обратились в Минуглепром из-за задолженности по заработной плате

Фото: Голос UA Фото: Голос UA
Фото: Голос UA

Сегодня, 23 июня, шахтеры со Львовской области, которым уже 4 месяца не платят зарплату, второй день протестуют в правительственном квартале. Сегодня они стучат касками под Офисом президента

По словам шахтеров, 800 сотрудников шахты "Надежда" недополучили в общей сумме 58 млн грн.

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По словам очевидцев, протестуют в Киеве сейчас около 100 работников шахты. Именно на такое количество людей хватило денег профсоюзу.

Остальные остались работать. У людей нет личных средств, чтобы добраться в столицу.

Как  сообщает УНН, шахтеры обратились в Министерство из-за задолженности по заработной плате.

Так, 9 млн грн задолжало угледобывающему предприятию ПАО "Центрэнерго". При этом, сложилась критическая ситуация с энергоснабжением: 26 июня ПАО "Львовоблэнерго" отключит предприятие от энергоснабжения за долги (7,8 млн грн).

"Подобная ситуация, к сожалению, не только на шахте "Надежда". Одна из причин — уменьшение выработки электроэнергии на ТЭС, а также политика "Центрэнерго" в последнее время замещать украинский уголь газом. Реагируя на такие дестабилизирующие действия, Минэнерго инициировало решение о приоритетном использовании угля тепловой генерацией, и Кабмин его утвердил. Кроме того, Министерство постоянно ведет переговоры с руководством ПАО "Центрэнерго", что относится к сфере управления Фонда государственного имущества, о содействии осуществлению расчетов за отгруженный уголь, однако пока договоренностей не достигнуто", — сообщила на встрече с шахтерами исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец.

При этом, угледобывающее предприятие надлежащим образом выполняет свои обязательства по поставкам продукции ПАО "Центрэнерго", отметили в Минэнерго.

"Мы хотим обратить внимание "Центрэнерго" и Фонда госимущества на необходимость выполнения своих финансовых обязательств перед угледобывающим предприятием. Новое руководство "Центрэнерго" пообещало сформировать график погашения задолженностей перед государственным шахтами", — заявила Буславец.

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