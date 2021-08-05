Из-за взрыва на шахтоуправлении "Покровское" умерли уже пятеро горняков

Пятеро человек уже скончались от травм, полученных в результате взрыва 31 июля на шахтоуправлении "Покровское" (бывшая шахта "Красноармейская-Западная №1") в поселке Удачное Донецкой области.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины, депутат Верховной Рады от "Батькивщины" Михаил Волынец.

"Это боль. В ожоговом отделении больницы Краматорска ночью умерли еще двое шахтеров, находившихся на месте взрыва шахты "Покровское" 31 июля. В больницах Покровска и Краматорска продолжается борьба за жизнь и здоровье еще пятерых пострадавших... Светлая память ребятам. Сил все это пережить их семьям", — написал он.

Накануне Волынец также сообщил о смерти третьего горняка в ожоговом отделении Краматорской больницы №3. Ранее нардеп проинформировал о смерти первых двух пострадавших.

Напомним, взрыв на этой шахте произошел 31 июля примерно в 5:12 в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров. Сообщалось, что пострадали десять горняков.

В компании "Метинвест", в которую входит шахтоуправление "Покровское", сообщили, что четверо травмированных были его сотрудниками, а шестеро — работниками подрядной организации.

Отметим также, что 27 июля на шахте "Новодружеская" (подразделение компании "Лисичанскуголь") в Новодружеске Луганской области во время уборки породы произошел обвал бетонной плиты с кровли, в результате которого погиб проходчик.

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