Скончались уже двое горняков, пострадавших от взрыва на шахтоуправлении "Покровское"

Два человека уже скончались от травм, полученных в результате взрыва 31 июля на шахтоуправлении "Покровское" (бывшая шахта "Красноармейская-Западная №1") в поселке Удачное Донецкой области.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины, депутат Верховной Рады от "Батькивщины" Михаил Волынец.

"К сожалению, в ожоговом отделении городской больницы Краматорска умер еще один горняк, пострадавший от взрыва на шахтоуправлении "Покровское". Это вторая смерть в результате трагедии на шахте "Покровское" 31 июля. За здоровье восьми горняков продолжают бороться врачи Краматорска и Покровска. Искренние соболезнования семьям погибших", — написал он.

Напомним, взрыв на этой шахте произошел 31 июля примерно в 5:12 в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров. Сообщалось, что пострадали десять горняков.

В компании "Метинвест", в которую входит шахтоуправление "Покровское", сообщили, что четверо травмированных были сотрудниками шахтоуправления, а шестеро — работниками подрядной организации. При этом от полученных травм в больнице скончался один человек — сотрудник подрядной организации.

Отметим также, что 27 июля на шахте "Новодружеская" (подразделение компании "Лисичанскуголь") в Новодружеске Луганской области во время уборки породы произошел обвал бетонной плиты с кровли, в результате которого погиб проходчик.

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