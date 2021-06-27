Мировые цены на энергетический уголь выросли до максимума за 10 лет

Цены на энергетический уголь выросли до максимального уровня за последние 10 лет.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

В частности, в издании отмечают, что это происходит на фоне того, что правительства государств по всему миру обещают сокращать объемы выбросов CO2.

Такой рост цен также объясняют увеличением спроса на энергетический уголь (который используют для выработки электроэнергии на ТЭС), из-за дефицита природного газа, роста потребления электроэнергии, а также неблагоприятных погодных условий в Китае.

А еще — закрытием угольной шахты в Колумбии, наводнениями в Индонезии и Австралии, а также сокращением поставок в Китай.

Указано, что за последний год цены на энергетический уголь выросли более чем вдвое. Уголь с поставкой в страны Северо-Западной Европы ранее в июне 2021 года подорожал до максимума с ноября 2011 года, а с начала года — прибавил 64%.

Стоимость угля, поставляемого из австралийского Ньюкасла, основная часть которого идет в Азию, в этом месяце поднималась выше $121 за тонну, максимума более чем за 10 лет. С начала года цена увеличились на 56%, свидетельствуют данные Argus Media.

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Издание пишет, что цены на энергетический уголь в Европе растут, несмотря на то, что стоимость квот на выбросы CO2 также повышается — в 2021 году квоты в Евросоюзе подорожали на 69%, превысив 50 евро за тонну.

"В теории повышение стоимости квот должно ограничивать спрос на уголь, использование которого приводит к более высоким выбросам, чем использование газа. Однако, поскольку цены на газ также растут, его использование становится менее выгодным для потребителей, и они вновь обращаются к углю", — говорится в сообщении.

Как известно, цены на сырье стремительно растут с начала 2021 года, и эта тенденция, как ожидается, продолжится по мере оживления мировой экономики.

Ранее сообщалось, что цена на природный газ на крупнейшем европейском хабе TTF достигла 29,575 евро за МВт/ч. Это — максимальный уровень за последние 13 лет.

Также стало известно, что энергетическая компания украинского бизнесмена Рината Ахметова ДТЭК готова рассматривать продажу некоторых теплоэлектростанций и угольных шахт с учетом перехода компании на зеленую энергетику к 2040 году в рамках Европейского зеленого курса.