Энергетика 20 минут назад

Цена газа в Европе выросла до максимума за последние 13 лет

По сравнению с минимумами лета 2020 года цены на газ выросли в 6 раз

Фото: report.az Фото: report.az
Фото: report.az

Цена на природный газ на крупнейшем европейском хабе TTF достигла 29,575 евро за МВт/ч.

Это — максимальный уровень за последние 13 лет, заявил генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

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По его словам, по сравнению с минимумами лета 2020 года цены выросли в 6 раз.

"Стоимость газа на европейском хабе TTF достигла 13-летнего максимума. Рост почти в 6 раз с лета прошлого года", — сообщил Макогон.

Напомним, 14 июня июльские фьючерсы на природный газ на крупнейшем европейском хабе TTF выросли до 29,3 евро /MWh, или около $376 за тысячу кубометров.

Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что единственный возможный рыночный способ снизить цену — это увеличить предложение.

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Поскольку "Газпром" имеет монопольное право на экспорт из РФ, поэтому только российский газовый монополист теоретически имеет возможность увеличить поставки со стороны России.

Как сообщалось, Украина начала импортировать газ для закачки в свои подземные хранилища (ПХГ). Процесс импорта происходит медленно и составляет лишь 3 млн кубометров в сутки.

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