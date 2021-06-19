Цена газа в Европе выросла до максимума за последние 13 лет

Цена на природный газ на крупнейшем европейском хабе TTF достигла 29,575 евро за МВт/ч.

Это — максимальный уровень за последние 13 лет, заявил генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

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По его словам, по сравнению с минимумами лета 2020 года цены выросли в 6 раз.

"Стоимость газа на европейском хабе TTF достигла 13-летнего максимума. Рост почти в 6 раз с лета прошлого года", — сообщил Макогон.

Напомним, 14 июня июльские фьючерсы на природный газ на крупнейшем европейском хабе TTF выросли до 29,3 евро /MWh, или около $376 за тысячу кубометров.

Гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что единственный возможный рыночный способ снизить цену — это увеличить предложение.

Поскольку "Газпром" имеет монопольное право на экспорт из РФ, поэтому только российский газовый монополист теоретически имеет возможность увеличить поставки со стороны России.

Как сообщалось, Украина начала импортировать газ для закачки в свои подземные хранилища (ПХГ). Процесс импорта происходит медленно и составляет лишь 3 млн кубометров в сутки.