В Европе рекордно поднялась цена на газ

Фьючерсные цены на природный газ на крупнейшем европейском хабе TTF в начале недели резко выросли на 5% — до рекордных 29,3 евро за Мвт-час.

Это наивысшее значение как минимум за 6 лет (в марте 2018 года цены в течение дня превышали это значение, однако цена на конец дня оказалась ниже), свидетельствуют данные торгов, передает ExPro.

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При пересчете на доллары стоимость газа в Европе в утро 14 июня составила $376 за тысячу кубометров (без НДС). В гривне цена газа составляет более 12,5 тысячи грн за тысячу кубов (с НДС).

По сравнению с аналогичным периодом год назад газ подорожал почти в 6 раз — с 4,9 евро за Мвт-час до 29,3 евро за Мвт-час.

Указано, что значительный рост цен объясняется рядом причин, основные из которых — сокращение поставок природного газа в связи с отключениями трубопроводов для плановых обследований.

В частности, поставки через "Северный поток" с 13 по 25 июня 2021 года сократятся примерно на 155 млн кубометров в день. В целом, в Европу будет поставлено на 2 млрд кубометров меньше газа. Кроме того, поставки российского газа через Ямал также снижены.

При этом трейдеры обращают внимание на то, что ООО "Оператор ГТС Украины" предложил на аукцион 15 июня традиционные 15 млн кубометров гарантированных мощностей в точке "Суджа" для транзита российского газа через Украину. Зато участники рынка ожидали увеличения объемов.

Также большинство трейдеров ждет, как поведет себя российский "Газпром" на аукционе с прерывистыми мощностями в случае, если компания приобретет все гарантированные мощности. Если "Газпром" не приобретет дополнительные мощности на июль, поставки газа в Европу будут меньше, что может привести к еще большему росту цен.

Среди других факторов, влияющих на рост цен на природный газ, высокие цены на нефть, углеродную эмиссию и уголь. Кроме того, выходной день в Китае способствует тому, что активность торговли в регионе низкая, что также влияет на цены.

В свою очередь украинский рынок уже с утра 14 июня отреагировал на рост цен в Европе — газ в Украине также дорожает. Вместе с тем, темпы роста цен в Украине ниже, чем в Европе. Учитывая это, разница между ценой на газ в Украине и Европе увеличивается: газ на внутреннем рынке торгуется дешевле почти на 1000 грн за тысячу кубов, или на 2,5 евро за Мвт-час.

Ранее в США заверили, что продолжат принимать меры против причастных к строительству российского газопровода "Северный поток-2". В частности, Вашингтон продолжит показывать свое несогласие по поводу этого проекта.

Как сообщалось, Украина начала импортировать газ для закачки в свои подземные хранилища (ПХГ). Процесс импорта происходит медленно и составляет лишь 3 млн кубометров в сутки.