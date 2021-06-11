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1 час назад

Украина начала импорт газа для ПХГ: к отопительному сезону нужно накопить 17 млрд кубов

Сейчас импорт газа составляет лишь 3 млн кубометров в сутки

Фото: facebook.com/mcfire76 Фото: facebook.com/mcfire76
Фото: facebook.com/mcfire76

Украина начала импортировать газ для закачки в свои подземные хранилища (ПХГ).

Процесс импорта происходит медленно и составляет лишь 3 млн кубометров в сутки, сообщил генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.

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"Очень медленно, но уже начался импорт газа для закачки. Сейчас он составляет лишь 3 млн кубометров в сутки. Импорт с начала месяца составил 15,7 млн кубометров, причем 100% было импортировано из Венгрии, а не со стандартного словацкого направления", — написал он в соцсети.

Указано, что всего с начала 2021 года было импортировано 577 млн ​​кубометров газа, из них 511 млн кубов (88%) из Венгрии.

По словам Макогона, открытие виртуального реверса Оператором ГТС в 2020 году позволило диверсифицировать источники поставок и создать конкуренцию между ними.

Согласно плану подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов, утвержденному Кабмином 9 июня, к началу отопительного сезона Украина должна накопить, по меньшей мере, 17 млрд кубометров газа в подземных газохранилищах.

Причем ответственность за выполнение этой нормы возложена на ООО "Оператор ГТС Украины", Министерство энергетики, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства и, с согласия, на НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укртрансгаз".

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Планом определено, что до 15 октября 2021 года должен быть урегулирован вопрос о заключении предприятиями сферы теплоэнергетики контрактов о поставках природного газа, в частности, в части реструктуризации задолженностей тепловых электростанций и тепловых электроцентралей, с НАК "Нафтогаз Украины".

Также к началу осенне-зимнего периода 2021/22 годов Минэнерго должно проработать вопрос о возложении специальных обязательств на участников рынка электрической энергии для покрытия себестоимости отпуска электроэнергии теплоэлектроцентралям.

Кроме того, до 25 сентября нужно провести проверку состояния газового оборудования в населенных пунктах.

Ранее ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" заявила, что в случае отмены режима спецобязательств для предприятий ТКЭ с их переходом на рыночные условия закупки газа и нерешения при этом проблемы "политически" заниженных тарифов на тепло и горячую воду эту отрасль ждет коллапс уже в июле.

В итоге 19 мая Кабмин все равно решил не продлевать такой режим, "отпустив" цены на газ для коммунальщиков уже с 20 мая.

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