Политика 30 минут назад

США обещают принять новые меры против причастных к строительству "Северного потока-2"

США все еще считают "Северный поток-2" плохой сделкой для европейских партнеров

Спикер Госдепа США Нед Прайс. Фото: flickr.com/statephotos Спикер Госдепа США Нед Прайс. Фото: flickr.com/statephotos
Спикер Госдепа США Нед Прайс. Фото: flickr.com/statephotos

Соединенные Штаты Америки продолжат принимать меры против причастных к строительству скандального российского газопровода "Северный поток-2".

В частности, Вашингтон продолжит показывать свое несогласие по поводу этого проекта, заверил на брифинге представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

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"Мы продолжим принимать меры в отношении лиц и компаний, участвующих в деятельности, попадающей под санкции, чтобы продемонстрировать наше несогласие с этим проектом, которое сохраняется", — отметил он.

Прайс также подчеркнул, что США все еще считают "Северный поток-2" плохой сделкой для европейских партнеров.

Он также добавил, что американская администрация продолжит прилагать усилия, чтобы Россия "не смогла использовать энергию как инструмент принуждения в отношении Украины или любой другой страны".

До этого в американском Госдепе пообещали сделать все, чтобы "Северный поток-2" не стал политическим оружием.

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Как известно, ранее США прекратили действие санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG. В Польше заявили, что разочарованы этим решением Вашингтона.

В свою очередь Джо Байден назвал контрпродуктивными дальнейшие санкции против строительства российского газопровода.

Однако в Госдепе США не исключили, что санкции против Nord Stream 2 AG могут возобновить.

Ранее сообщалось, что встреча главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко с представителем Государственного департамента США состоялась 7 июня 2021 года, и разговор был конструктивным. В то же время отдельные СМИ в Украине заявили, что встреча была отменена по политическим причинам.

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