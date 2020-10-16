В Кривом Роге шахтеры прекратили подземную забастовку: она длилась 43 суток

На шахте "Октябрьская" Криворожского железорудного комбината горняки завершили подземную забастовку и поднимаются на поверхность.
Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.
"Коллеги, семьи горняков "Октябрьской" собрались у проходной — ждут протестующих. Подземный протест шахтеров КЖРК длился 43 суток", — говорится в сообщении.
Волынец также информировал, что уже 16 октября в криворожском Октябрьском районном суде начнется рассмотрение дела по иску ПАО "Криворожский железорудный комбинат" к 10 шахтерам, участвовавшим в акции протеста.
Напомним, 3 сентября 12 горняков шахты "Октябрьская" объявили подземный протест, отказавшись подниматься наверх после окончания смены.
Позже аналогичным образом поступили работники других шахт предприятия. Количество протестующих исчислялось сотнями.
По состоянию на 5 октября под землей находились 22 горняка шахты "Октябрьская".
Протестующие требовали, в частности, повышения заработной платы и улучшения условий труда.