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ГМК 40 минут назад

В Кривом Роге шахтеры прекратили подземную забастовку: она длилась 43 суток

Подземный протест шахтеров Криворожского железорудного комбината длился 43 суток

Подземный протест криворожских шахтеров. Фото: facebook.com/MykhailoVolynets Подземный протест криворожских шахтеров. Фото: facebook.com/MykhailoVolynets
Подземный протест криворожских шахтеров. Фото: facebook.com/MykhailoVolynets

На шахте "Октябрьская" Криворожского железорудного комбината горняки завершили подземную забастовку и поднимаются на поверхность.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

"Коллеги, семьи горняков "Октябрьской" собрались у проходной — ждут протестующих. Подземный протест шахтеров КЖРК длился 43 суток", — говорится в сообщении.

Волынец также информировал, что уже 16 октября в криворожском Октябрьском районном суде начнется рассмотрение дела по иску ПАО "Криворожский железорудный комбинат" к 10 шахтерам, участвовавшим в акции протеста.

Напомним, 3 сентября 12 горняков шахты "Октябрьская" объявили подземный протест, отказавшись подниматься наверх после окончания смены.

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Позже аналогичным образом поступили работники других шахт предприятия. Количество протестующих исчислялось сотнями.

По состоянию на 5 октября под землей находились 22 горняка шахты "Октябрьская".

Протестующие требовали, в частности, повышения заработной платы и улучшения условий труда.

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