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Протесты шахтеров: в Кривом Роге под землей остаются почти 150 горняков

Протесты шахтеров в Кривом Роге длятся уже 20 день подряд

Подземный протест криворожских шахтеров. Фото: facebook.com/MykhailoVolynets Подземный протест криворожских шахтеров. Фото: facebook.com/MykhailoVolynets
Подземный протест криворожских шахтеров. Фото: facebook.com/MykhailoVolynets

В Кривом Роге (Днепропетровская область) уже 20 день длятся протесты шахтеров, требующих поднятия зарплаты.

По состоянию на утро 21 сентября 149 горняков шахт Октябрьской, Родины, Терновской, Гвардейской остаются под землей, сообщают "Факты".

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Указано, что больше всего шахтеров протестуют на шахте Родина — 68 человек.

Председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что сейчас нужно приложить максимум усилий, чтобы с горняками начались переговоры.

Напомним, протесты шахтеров в Кривом Роге начались 3 сентября. Уже 8 сентября 393 шахтера остались под землей.

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Они требовали увеличения зарплат и улучшения условий труда. Также среди требований — возвращение льготного стажа и пресечение нарушений во время аттестации.

Известно, что на 19-й день протеста под землей оставалось 154 шахтера.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль поручил председателю Днепропетровской облгосадминистрации инициировать диалог между шахтерами и руководством Криворожского железорудного комбината.

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