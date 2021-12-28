Цена на газ выросла в 10 раз: украинские хлебозаводы на грани закрытия и предупреждают о перебоях с поставками хлеба

"Нафтогаз" продает газ уже на уровне 65-75 тысяч за тысячу кубометров. Украинские хлебопроизводители заявляют о невозможности работать в таких условиях и предупреждают о закрытии предприятий и перебоях с поставками хлеба.

Украинские хлебозаводы в связи со сверхвысокими ценами на газ, которые продолжают расти, и невозможностью повысить пропорционально розничную цену на продукцию, уходят в убыток и предупреждают о возможном закрытии заводов по производству хлеба и хлебобулочных изделий, а также о возможных перебоях с поставками социально значимого продукта в регионах Украины. По словам президента Всеукраинской Ассоциации пекарей Юрия Дученко, отрасль остро нуждается в поддержке правительства в сложившихся обстоятельствах.

На прошлой неделе "Нафтогаз Украины” выходил на аукционе УЭБ с рекордной стартовой ценой на газ в 73,2 тысячи грн за тысячу кубометров. В сравнении с годом ранее, когда в декабре 2020 года промышленные предприятия закупали газ по цене 7 тысяч грн за тысячу кубометров, цены на энергоносители взлетели в более чем 10 раз.

Помимо этого, с начала текущего года на 40% выросли цены на муку, в 2 раза подорожала и электроэнергия, вырос прожиточный минимум. Все это приводит к необратимой убыточности работы хлебопекарных предприятий.

"Все печи на хлебозаводах работают на газу, это огромные объемы для предприятий. Если у нас раньше энергоносители составляли 10-12% в себестоимости, то сейчас это уже 20-25%”, — отмечает глава совета Объединения ”Укрхлебпром” Александр Васильченко.

Таким образом, себестоимость производства хлеба на сегодняшний день выросла на 40-50%. При этом цены на хлеб остаются прежними. По словам Васильченко, если в прошлом году рентабельность производства хлеба составляла 10-12%, то сегодня ее уровень упал до критических 2%. В некоторых случаях она уже 0%, а производство некоторых самых основных товарных позиций у большинства предприятий уже стали убыточными — вплоть до "минус” 20%.

"При такой рентабельности никто не сможет работать. Это влечет за собой отсутствие оборотных средств, нам не за что будет закупать те же муку, электроэнергию и газ, а потому не из чего производить хлеб. А это значит, что мы не платим людям зарплаты, люди разбегаются, и мы сокращаем или вообще закрываем производство”, — говорит Александр Васильченко.

Глава ВАП Юрий Дученко добавляет, что ввиду сложившихся обстоятельств ряду заводов действительно придется закрыться, и такое положение вещей "в ближайшее время, бесспорно, спровоцирует перебои в производстве, в снабжении хлебом, неизбежно спровоцирует социальное напряжение в обществе”, что превратится в серьезную угрозу для продовольственной безопасности страны, основой которой в Украине как раз и является хлеб.

"Предприятия находятся сейчас на грани выживания. Цена на газ выросла в 10 раз и продолжает расти. Данная ситуация является угрожающей для всей отрасли и грозит возможными закрытиями заводов уже в первом квартале 2022 года”, — прогнозирует замдиректора компании ”Сумская поляница” Константин Шушара.

Помимо потери большого количества рабочих мест, социального напряжения, снижения покупательской способности населения, закрытие хлебопекарских предприятий также приведет к тому, что бюджетные учреждения — школы, больницы, детские сады, воинские части и так далее, останутся без поставок хлеба, а местные бюджеты в кризисное время — без подоходного налога от предприятий хлебной отрасли.

По словам руководителей хлебопекарских предприятий, ситуацию могло бы спасти увеличение цены на конечный продукт для потребителя. Однако этого сегодня производителям не позволяют делать торговые сети, которые разрешают поднимать цену на хлеб не выше 5% в месяц при том, что уже сегодня стоит острая необходимость увеличить его стоимость на 30%.

"Крупные торговые сети приняли практику, что мы можем повышать цену на продукцию раз в месяц не более чем на 5%. Условно в ”мирное время” это работало. Но сегодня эти 5% нас никак не спасают, когда за месяц цены на сырье и энергоносители взлетают в разы", — говорит глава совета Объединения ”Укрхлебпром” Александр Васильченко.

Производители уже обратились к торговым сетям с предложением пересмотреть принципы ценообразования ввиду сложившихся обстоятельств на рынке.

Альтернативным решением, по мнению Юрия Дученко, может стать получение предприятиями отрасли природного газа со стороны НАК "Нафтогаз Украины" по сниженным тарифам на уровне коммунальных предприятий в объеме 10-12 млн кубометров в месяц.

"С целью предотвращения негативных последствий экономического и социального характера Всеукраинская ассоциация пекарей направила обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку, премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, министру энергетики Герману Галущенко. Надеемся, что высшее руководство государства вмешается в решение проблемы и путем принятия важных решений поддержит стратегические производства хлебопекарной отрасли”, — заявил глава Всеукраинской ассоциации пекарей.

"Есть постановление Кабмина №1102, которым определена льготная цена на газ для населения на уровне 7,6 грн за кубометр и 16 грн для коммунальных и бюджетных учреждений. Государство могло бы распространить действие этого постановления на хлебопекарскую отрасль. Мы готовы платить, как коммунальные предприятия, цену в 16 грн, но не 50 и не 60, как сегодня. В данном случае на это сложное время это была бы адекватная мера по стабилизации ситуации со хлебом”, — добавляет гендиректор Объединения ”Укрхлебпром” Александр Васильченко.

В случае отсутствия реакции властей и торговых сетей на данную ситуацию Украину неизбежно ждут срывы поставок хлеба, резюмировали хлебопекари.