Почти 60 гривен за кубометр: поставщики газа поднимают месячные тарифы с 1 января

Компании, занимающиеся поставкой природного газа бытовым потребителям, опубликовали тарифы на январь. Некоторые поставщики повысили месячные тарифы почти до 60 гривен за кубометр, другие отказались от месячных цен, оставив только годовой тариф.

В частности, "ТАС Энергия страны" повысила месячный тариф на газ до 57,5 гривни за кубометр. В декабре и ноябре 2021 года этот же поставщик предлагал газ по цене 38,35 гривни за кубометр, в октябре — 30,06 гривни за кубометр, в сентябре — 20,96 гривни за кубометр. При этом годовой тариф компании составляет 11,22 гривен за кубометр.

По условиям годового тарифного плана, поставщики не могут повышать цену на газ, но могут ее снижать. Как сообщил консультационный центр для населения "ГазПравда", на январь 2022 года годовой тариф снизил только один поставщик — Херсонская областная энергоснабжающая компания. В предыдущие месяцы компания предлагала газ по цене в 13,5 гривни за кубометр. В январе тариф составит 9,98 гривни за кубометр.

Остальные компании оставили цены неизменными. Стоимость газа в январе, в зависимости от поставщика, будет колебаться от 7,799 до 11,99 гривни за кубометр.

Примечательно, что сразу 36 поставщиков газа установили цены ниже 8 гривен за кубометр, а "Нафтогаз" больше не продает газ по самой низкой цене. Теперь самый выгодный тариф для бытовых потребителей предлагает "Энерджи Трейд Групп" (ETG.UA) — 7,799 гривни за кубометр.

Компания Neogas в январе будет продавать газ населению по цене в 7,80 гривни за кубометр. Немного выше цену за кубометр газа установили поставщики "Эвода Трейд КП Луцкводоканал" (7,88 гривни), "Черкассы Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" (7,89 гривни), "Топливэнерго" (7,90 гривни), "Энергогарантия" (7,95 гривни).

"Нафтогаз", который отказался от месячного тарифа, не изменил годовую цену на газ, оставив ее на уровне 7,96 гривни за кубометр.

Такую же цену установили поставщики "Газпостачсервис" и "Тернопольоблгаз Сбыт". Остальные газоснабжающие компании имеют ценники от 7,98 до 11,99 гривни за кубометр.

Годовые тарифы на газ. Фото: ГазПравда

Тем временем цены на газ для бизнеса продолжают расти. Предприниматели платят за энергоресурс по рыночной цене, которая постоянно достигает новых исторических максимумов.

"Нафтогаз" продает бизнесу газ уже на уровне 65-75 тысяч за тысячу кубометров. Украинские хлебопроизводители уже заявляют о невозможности работать в таких условиях и предупреждают о закрытии предприятий и перебоях с поставками хлеба.

Другие отрасли также страдают из-за дороговизны ресурса. В частности, часть украинских кондитерских фабрик приостанавливают производство некоторого ассортимента из-за сверхвысоких цен на газ. Если энергоресурс продолжит дорожать, то в Украине могут закрыться все фабрики.

На европейских рынках газ также достигает новых максимумов. Под конец 2021 года цена на газ на бирже ICE Futures достигла нового исторического рекорда — 187,47 евро за МВт·ч, то есть $2272 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи. Эксперты и представители высшего руководства Украины обвиняют российского монополиста "Газпром" в росте цен на энергоресурс.

Дело в том, что компания постоянно уменьшает поставки газа, чем вызывает преобладание спроса над предложением. В России же считают, что страны ЕС сами виноваты в росте цен на газ. Тем не менее, накануне "Газпром" похвастался рекордными доходами на фоне энергокризиса в Евросоюзе.

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