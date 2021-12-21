"Газпром" похвастался рекордными доходами на фоне энергокризиса в ЕС и пообещал в 2022 году продавать газ по $250-280

Российское ПАО "Газпром" планирует закончить 2021 год с рекордной прибылью. Об этом сообщает Telegram-канал компании.

"По нашим прогнозам, в 2021 году мы выйдем на рекордную отметку по выручке: лучший прежний результат, достигнутый в 2018 году, – 8,2 трлн рублей, будет уверенно превзойден", - заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов.

По его словам, чистая прибыль достигнет максимальной величины за все время существования ПАО и превысит 2 трлн руб. Причем за первые девять месяцев 2021 года она уже составила 1 550 млрд руб. — это превышает результаты любого прежнего года.

Такие показатели достигнуты на фоне топливного кризиса, который охватил страны Европы и привел к резкому росту цены на энергоноситель.

"К настоящему времени мы располагаем консенсус-прогнозом, сделанным многими аналитиками: в 2022–2024 годах цены на газ на мировых рынках будут постепенно снижаться с текущих рекордных отметок, однако останутся значительно более высокими в сравнении с "доковидными" уровнями", — утверждает Садыгов.

Он отметил, что в бюджете ПАО «Газпром» на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа 250 долларов.

"При этом мы ожидаем, что фактический показатель превысит 280 долларов", — подчеркнул заместитель председателя правления.

В "Газпроме" планируют, что чистая прибыль в 2022 году будет еще больше — превысит 2,5 трлн рублей.

Во вторник, 21 декабря 2021 года, цена на природный газ на бирже ICE Futures достигла нового исторического рекорда — 187,47 евро за МВт·ч, то есть $2272 долларов за тысячу кубометров. Такое подорожание энергоносителя скажется и на жителях Украины: группа “Нафтогаз” заявила, что не сможет долго обеспечивать низкие цены для населения при текущей рыночной цене газа.