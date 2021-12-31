Кабмин ввел госрегулирование цен на хлеб и подсолнечное масло

Кабинет министров внес в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, батон и подсолнечное масло. Об этом говорится в постановлении правительства №1432 от 30 декабря. Соответствующие изменения оно внесло в постановление №341 от 22 апреля 2020 года.

Кроме того, в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года об ограничительных мерах во время карантина по Covid-19 Кабмин вписал предельный уровень торговой надбавки на хлеб.

Согласно нововведению, она должна составлять не более 10% от оптово-розничной цены на хлеб ржано-пшеничный и батон с учетом рекламных, маркетинговых, логистических услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке и других услуг, связанных с реализацией конечному потребителю.

Упомянутое постановление №341 предусматривает, что в отношении товаров с существенной социальной значимостью вводится "государственное регулирование цен путем декларирования изменения розничных цен" на них.

Однако конкретная норма об этом в новом решении от 30 декабря содержится лишь в отношении хлеба, но не подсолнечного масла.

Напомним, что до этого ограничение торговой надбавки действовало лишь для автомобильных бензинов и дизельного топлива в размере соответственно 5 грн/л и 7 грн/л сверх средней цены, определяемой Министерством экономики каждые 10 дней.