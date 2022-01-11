Талоны на еду в приложении "Дія": как в Украине планируют спасать незащищенные слои населения от роста цен на продукты

Цены на газ и электроэнергию с осени 2021 года резко выросли, что привело к подорожанию продуктов питания. Почему это произошло, Delo.ua написало еще в сентябре 2021 года , фактически предсказав нынешнюю ситуацию. Во власти уже начинают реагировать на ситуацию, в том числе предлагая давно забытый метод — продуктовые карточки, но на этот раз электронные, через приложение "Дія".

Продовольственные талоны для украинцев

4 января советник президента Олег Устенко рассказал, что в Украине появится собственная программа поддержки незащищенных слоев населения.

По его словам, инфляция в сырьевой продовольственной группе в 2022 году может составить от 10% до 20%, что приведет к инфляционному прыжку до 8-10%. "Базовый прогноз на 2022 год, который мне кажется наиболее реалистичным, — это увеличение цен на сырьевую продовольственную группу (зерно, сахар, какао и так далее) от 10% до 20%. Учитывая, что продовольственная группа в украинской продовольственной корзине более чем весомая, почти 50%, такое увеличение цен может стать серьезным инфляционным шоком, — считает экономист, подчеркивая, что инфляция растет во всем мире. — В нашем случае 20%-ный ценовой шок по продовольственной сырьевой группе может привести к инфляционному прыжку от 8% до 10%".

В качестве антикризисных мероприятий Устенко предложил использовать уже существующий инструмент — систему "Дія".

Тем более, что она уже протестирована благодаря стартовавшей 19 декабря 2021 года программе "е-Поддержка", в рамках которой государство заявило о выплате каждому обратившемуся через "Дія" вакцинированному украинцу 1000 грн, которые можно потратить лишь на определенные виды товаров и услуг.

Инициированная президентом Владимиром Зеленским программа направлена на стимулирование вакцинации от Covid-19 и поддержку секторов экономики, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений, то есть культуру, спорт и пассажирские перевозки. Со второй половины января 2022 года программу обещают расширить, чтобы украинцы старше 60 лет смогли потратить средства по программе на приобретение лекарств. Как сообщают в Министерстве экономики, заявку на получение тысячи гривен за вакцинацию подали более 6,7 млн украинцев, а всего за три недели работы программы было выплачено почти 6,4 млрд грн. Миллиард из них уже потратили: 361 млн грн на книжные магазины; 300 млн грн на кинотеатры; 138 млн грн на театры, концерты и развлекательные услуги; 134 млн грн на железнодорожные и авиабилеты; 90 млн грн на спорт. Как сработала "е-Поддержка" (Приховати)

Именно этот механизм теперь рассматривают как введение нового вида целевой помощи.

"В Офисе президента позиция более чем четкая, — говорит Устенко, — прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как именно — варианты рассматриваются. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и внедрение food stamp в системе "Дія" — так называемых “продуктовых чеков", как это практикуется в США. Но все это антикризисные мероприятия, которые могут внедряться в случае необходимости”.

Следует отметить, что идея адресной поддержки появилась еще осенью 2021 года. Так, к примеру, еще 23 октября 2021 года, когда цены на газ в Европе продолжали устанавливать рекорды, партнер адвокатского объединения Arzinger и сопредседатель комитета пищевой промышленности Американской торговой палаты Лана Синичкина написала для Delo.ua колонку, в которой задалась вопросом: "Зачем одинаково защищать бабушек, которые живут на одну пенсию и для которых поднятие цены на хлеб на 20 копеек имеет огромное значение, и людей с достатком выше среднего, для которых такое изменение цены может пройти незаметно?"

Чтобы избежать государственного регулирования цен, которое искажает рыночные механизмы, эксперт предложила обратить внимание на иностранные программы адресной помощи. Далее цитата:

"Мировая практика показывает, что создание системы, которая позволяет отдельным группам населения совершать покупки продуктов на льготных условиях, является наиболее выгодным и эффективным решением для всех участников рынка. Так, в США есть программа Supplemental Nutrition Assistance Program — федеральная система поддержки жителей, не имеющих доходов или имеющих низкие доходы. Основной элемент программы — система выдачи талонов на определенные группы товаров ежедневного потребления. Кроме того, есть такие масштабные федеральные программы, как Программа продовольственной помощи (Food Stamps) или Программа временной помощи нуждающимся семьям (TANF — Temporary Aid to Needy Families). Они реализуются на долевой основе: часть денег предоставляет федеральный бюджет, а вторую часть — бюджет штата. Кроме того, все программы обязательно регулируются Законом о соответствии личной ответственности и возможностей трудоустройства и Законом о продовольственной помощи. В Европейском Союзе существует система предоставления людям с низким уровнем дохода продуктов питания по льготным ценам или в некоторых случаях абсолютно бесплатно. Партнерами государства в осуществлении такой программы являются некоммерческие организации, которые получают продукты из интервенционных запасов страны".

А уже 3 января 2022 года Павел Кухта из "Киевской школы экономики" экс-министра экономики Тимофея Милованова написал на своей странице в Facebook пост, в котором сообщил, что из-за роста цен на энергоносители дорожают продукты питания. "Отдельные части любимого СМИ "борщевого набора" под конец года выросли в цене на 30-50%... Но это лишь начало подорожания еды, с которым мы будем жить в этом году”, — пишет экономист.

И в качестве решения предлагает все те же американские food stamps. "Для целевой поддержки самых бедных также разработан инструмент, который легко можно использовать в наших условиях. Американское государство еще во время Великой Депрессии 1930-х годов начало выдавать бедным так называемые "food stamps" — специальные чеки на определенную сумму денег, которые можно тратить исключительно на еду. Разговоры об аналогичной системе в Украине ведутся среди специалистов уже давно, и 2022 год — идеальное время, чтобы перейти наконец от разговоров к делу, — пишет Кухта и тоже переходит к “Дії". — По сути, аналогом системы продуктовых чеков является “е-Поддержка” — виртуальные 1000 гривен от государства, которые предоставляются через приложение “Дія”. Эти деньги могут быть использованы только на определенные целевые товары и услуги… Аналогичным образом можно реализовать и программу продуктовых чеков. Работать это должно так: государство предоставляет определенную сумму виртуальных денег через приложение “Дія” или в виде условных чеков, которые бизнес, получив от покупателей, может потом обменять на деньги от государства. Эти виртуальные деньги можно потратить только на еду. Предоставлять деньги нужно только людям с уровнем доходов ниже определенного порога”.

Банки уже расширяют "е-Поддержку" в пластик

10 января, спустя неделю после заявления советника президента, самые активные банки-партнеры программы Зеленского Альфа-банк и monobank практически одновременно заявили о выпуске пластиковых карт "е-Поддержка".

"Нужно в последней версии приложения зайти в свою карту "е-Поддержка", выдвинуть карту свайпом влево и там в меню выбрать "Выпустить пластиковую карту", — рассказал соучредитель monobank Олег Гороховский, отметив, что выпуск карты бесплатный, а доставка "Новой почтой" обойдется в 50 грн.

В Альфа-банке заявили, что с 10 января начнут выдавать в своих отделениях пластиковые карты для выплаты по программе "е-Поддержка" клиентам, которым было недоступно оформление цифровой карты, для чего нужно обратиться в любое отделение с паспортом и ИНН. Действующие клиенты с цифровой картой смогут получить пластик в начале февраля, заказав доставку "Новой почтой" или обратившись в отделение.

Логика банков, в принципе, ясна. Государство четко дало понять, что одной "ковидной тысячей" программа "е-Поддержка" не ограничится: уже в январе 2022 года должен появиться механизм, согласно которому люди старше 60 лет смогут покупать за эти средства лекарства. Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что правительство разработает программу, которая позволит получать подобные средства вакцинированным подросткам 12-18 лет. Также на втором этапе действия программы “е-Поддержка”, который начнется во втором-третьем квартале 2022 года, люди без смартфонов смогут подать обращение на получение помощи в офлайн-формате, что, по сути, сейчас дает возможность сделать Альфа-банк.

А анонсированное появление в системе "е-Поддержка" продуктовых чеков открывает новый серьезный рынок для финансовых игроков — социальный. К тому же, как ранее писало Delo.ua, сделки по слияниям и поглощениям в 2021 году показали рост интереса инвесторов к банковской рознице, а участие в подобных программах позволяет серьезно расширить собственную розницу. Впрочем, это более интересно как раз monobank на фоне прошлогодних слухов о возможной продаже необанка.

В то же время возникает еще один вопрос: почему наибольшую активность проявляют именно частные банки, а не государственные, которые становились опорой для различных социальных программ в прошлом?

Возможно, ответ кроется в том, что государственные банки понемногу готовятся к продаже, о чем мы ранее писали, и частные игроки показывают государству, что могут быть надежными партнерами в подобных видах деятельности.

Кому дадут талоны на социальные продукты

Теперь необходимо разобраться, что такое социальные продукты и кому именно может выдавать продуктовые чеки украинское государство.

Как в первом, так и во втором вопросе официальной ясности нет, поэтому необходимо посмотреть на похожие инициативы.

В законопроекте от 29.11.2021 № 6374 "О внесении изменений в Закон Украины "О ценах и ценообразовании" касательно восстановления государственного регулирования цен на продукты питания, имеющие социальную значимость" можно увидеть такой перечень продуктов:

крупа гречневая; сахар-песок; мука пшеничная высшего сорта; макаронные изделия отечественного производства (вермишель из пшеничной муки высшего сорта); молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке); хлеб ржано-пшеничный; батон из пшеничной муки; яйца куриные категории С1; птица (тушка куриная); вода минеральная негазированная; масло сливочное жирностью 75,3%; масло подсолнечное.

Кому конкретно может пойти помощь, также не слишком понятно. Однако есть ориентир: жилищно-коммунальная субсидия, которая выделяется как раз малообеспеченным слоям населения, которые, к тому же, уже прошли государственную верификацию. В 2021 году, по словам замминистра социальной политики Виталия Музыченко, ее назначили более 2,5 млн домохозяйств (из 14,8 млн домохозяйств всего), в том числе 2 миллионам автоматически.

При этом в 2020 году замглавы Верховной Рады Елена Кондратюк говорила, что уровень бедности в Украине вырос до 50%. "По данным многих международных организаций, уровень бедности в Украине вырос до 50%, за чертой бедности находятся больше 19 миллионов украинцев", — заявила она.

В США программа дополнительной продовольственной помощи SNAP (это те же food stamps) позволяет домохозяйствам использовать средства для покупки таких продуктов: фрукты и овощи; хлеб и крупы; молочные продукты; мясо, рыба и домашняя птица; растения и семена. Кроме того, льготы по SNAP от пожилых людей, бездомных и людей с ограниченными возможностями могут принимать некоторые рестораны.

Как уже работают подобные системы в Украине

Следует заметить, что подобные социальные эксперименты в Украине уже проводились, а некоторые работают и по сей день. Сюда можно отнести, к примеру, "Карту киевлянина", которую может получить любой человек, который докажет, что он живет и/или работает в Киеве. Как рассказали в Ощадбанке, на данный момент выпущено около 710 тысяч таких карт. “На сегодняшний день "Карта киевлянина" кроме функционала обычной банковской карты действует как транспортное приложение и карта социальных скидок в определенных заведениях торговли, аптеках и т.д., — сказали в пресс-службе госбанка. — В будущем планируется расширение спектра функций карты”.

То есть, как и в случае с общегосударственной "е-Поддержкой", муниципалитет также планирует предоставить некие новые "бонусы" для участников программы.

Вторым примером может стать монетизация субсидий на коммунальные услуги, которая стартовала в 2019 году. Если до этого незащищенные слои населения платили за коммуналку меньше, а поставщики услуг перевыставляли счет государству, то теперь они получают "живые деньги", которые могут потратить (или не потратить) на оплату коммунальных услуг.

Волатильность экономики Украины — также вещь вполне стабильная.

Тридцать лет назад, 10 января 1992 года, выполняя постановление Президиума Верховной Рады Украины, Национальный банк ввел в оборот на территории страны временную валюту на 4-6 месяцев — купоно-карбованцы, или же, как их называли в обиходе, просто "купоны".

У этой валюты было два назначения. Во-первых, заменить существовавшую с 1990 по 1991 год громоздкую систему "карточек на предметы первой необходимости" — отрезные купоны. Их выдавали на работе с печатями организаций, их можно было использовать вместе с советскими рублями. То есть оплату рублями принимали при наличии купонов необходимого номинала. Второе назначение — так или иначе, ввести новую валюту внутри страны, которая заменит советский рубль.

Параллельно с 1992 года в Канаде уже начинали печатать и чеканить гривни и копейки, которые войдут в обиход лишь в 1996 году. "Многоразовые купоны", которые планировались как временная мера, продержались более 4 лет, приняв на себя весь инфляционный удар 90-х годов.

Этот небольшой экскурс в историю необходим для того, чтобы вы понимали: мероприятия, которые планируются в Украине, далеко не новы даже для нашей страны, не говоря уже о мире. Кроме того, они олицетворяют пословицу "нет ничего более постоянного, чем временное".

Суммируя вышесказанное, можно сказать, что в Украине планируют в очередной раз выделить социальный финансовый рынок в отдельную категорию, что, насколько можно судить, заинтересовало ряд игроков рынка и позволило им расширить свою розничную сеть, включая выпуск отдельных карт для тех, у кого нет возможности пользоваться мобильными приложениями.

Система адресной помощи — это история, которую давно поддерживает бизнес как некий рыночный механизм регулирования проблем социально незащищенных слоев в противовес государственному регулированию цен, вызывающему перекосы.

Частично это ударит по среднему классу как по основным налогоплательщикам и покупателям, что, впрочем, не является чем-то новым: по среднему классу бьет большая часть налоговых, финансовых и социальных нововведений, поскольку им никто ничего не компенсирует ровно до тех пор, пока они не выйдут из среднего класса в незащищенные слои населения.

Также в какой-то мере вся "е-Поддержка" является продолжением экспериментов по безусловному базовому доходу, однако, естественно, с украинскими особенностями — через ряд мероприятий, которые обучают население пользоваться приложением.

Также следует помнить, что подобное (только называлось это "продуктовые карточки") предлагали ввести в Российской Федерации с 2020 года. Так что куда именно смотрят власти, на опыт Великой Депрессии в США 1930-х или на более новый опыт россиян, пока неясно.