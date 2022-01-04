Рост цен на продукты до 20% приведет к инфляционному скачку и потребует антикризисных мер — советник президента

Увеличение цен на сырьевую продовольственную группу (зерно, сахар, какао и прочее) от 10% до 20% является наиболее реалистичным прогнозом на 2022 год, считает советник президента Олег Устенко. Такая динамика цен приведет к инфляционному скачку до 8-10%, что потребует антикризисных мер.

Свой вывод Олег Устенко обосновал тем, что продовольственная группа в украинской потребительской корзине более чем весомая — почти 50%. Потому такое увеличение цен может стать серьезным инфляционным шоком, сказал советник президента в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"20%-ный ценовой шок по продовольственной сырьевой группе может привести к инфляционному скачку от 8% до 10%", — считает Олег Устенко.

Ситуация на рынке продовольствия динамична, поскольку сопряжена с рисками. "Текущий год — год серьезных инфляционных вызовов, так как мы наблюдаем высокий уровень инфляции в основных эмиссионных центрах. А мы фактически импортируем эту инфляцию из эмиссионных центров.

Динамика инфляции по сырьевой, особенно продовольственной группе ожидается в сторону увеличения, что, конечно, ударит по кошелькам людей не только в Украине, но и по всему миру", — сказал Устенко.

По его мнению, антикризисными мерами могут быть доплаты незащищенным слоям населения, в том числе аналогичные программе " єПідтримка" (вакцинированные украинцы могут получить тысячу грн и израсходовать ее на определенные товары или сервисы).

В ОП будут рассматриваться варианты как дополнительных выплат для компенсации роста цен, так и введение food stamp в системе "Дія" — так называемых "продуктовых чеков", как это практикуется в США. Это антикризисные меры, которые могут вводиться при необходимости, уточнил советник президента.

Базовый сценарий роста инфляции, который рассматривает ОП, на уровне 7% в 2022 году.

Идею с временным установлением нулевой или сниженной ставки НДС на продукты питания советник президента считает неоправданной, так как такой шаг может исказить конкуренцию на рынках и повлечет дополнительные затраты на администрирование.