Шмыгаль отрапортовал о достижении средней зарплаты в Украине $550, однако это не так

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что впервые средняя заработная плата в Украине составила 550 долларов. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, об этом он заявил на заседании правительства 29 декабря.

Кроме того, премьер заявил, что по итогам 2021 года ВВП Украине составит рекордную сумму в долларовом выражении - почти 200 млрд долларов. Помимо этого, он отметил, дефицит госбюджета в январе-ноябре составил всего 1,4% ВВП.

Также, по его словам, в уходящем году иностранные инвестиции станут рекордными за последние пять лет и составят, по оценкам Национального банка Украины, около 6,5 млрд долларов. В числе успешных инициатив, которые удалось реализовать в экономике, Шмыгаль отметил введение господдержки крупных инвестиционных проектов: в UkraineInvest уже обратилось более 25 инвесторов с проектами на сумму около 2 млрд долларов.

В то же время, как сообщила в среду Государственная служба статистики, средняя номинальная зарплата штатного работника в Украине в ноябре составила 14 тысяч 282 грн. По сравнению с октябрем она увеличилась на 1,7%, а с ноябрем 2020 года – на 19,2%.

В долларовом выражении по курсу НБУ на 1 декабря это составляло 524,8 доллара (на сегодня курс почти такой же). При этом хотя в течение ноября НБУ и устанавливал минимальный курс доллара к гривне в 2021 году - на 11 ноября он составлял 26,06 грн/доллар, но даже если принимать во внимание это пиковое значение, средняя зарплата в ноябре будет эквивалентна лишь 548 долларам.

При этом по итогам ноября средняя зарплата осталась ниже, чем ее максимальное значение, зафиксированное в июле текущего года - 14 тысяч 345 грн (на конец того месяца это было 533,5 доллара).

В свою очередь, рост в ноябре реальной зарплаты (то есть, с поправкой на инфляцию и налоги) Госстат оценивает в 0,9% относительно октября и в 8% относительно ноября 2020 года.

Самая высокая официальная зарплата в прошедшем месяце отмечена в сфере IT - 27,1 тысячи грн, а в финансовой и страховой отрасли она составила 23,4 тысячи грн, самая низкая - в гостинично-ресторанной сфере (всего 8,8 тысячи грн).

Среди промышленных отраслей самая высокая зарплата остается в фармацевтике - 25,7 тысячи грн, а самая низкая - в текстильной промышленности - 9,4 тысячи.

В разрезе регионов с большим отрывом продолжает лидировать Киев, где средняя зарплата составляет 21,1 тысячи грн, за которым далеко позади идут Донецкая (14809 грн) и Киевская (14754 грн) области.

Наименьшая зарплата зафиксирована в Херсонской (11314 грн) и Черновицкой (11340 грн) областях, в остальных же она составляет от 11,4 до 13,9 тысячи грн.