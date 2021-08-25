Почти три четверти украинцев готовы уволиться из-за низкой зарплаты — опрос

72,6% украинских специалистов готовы уволиться, если их заработная плата не будет повышена, и лишь 27,4% к этому не готовы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сайтом по поиску работы Jooble.

При этом 74,1% респондентов уровнем своей зарплаты недовольны. 23,6% заявили, что имеющейся зарплаты им хватает, но хотелось бы побольше, а полностью удовлетворены оплатой труда лишь 2,3%.

Подпишитесь на канал DELO.UA

42,4% ответили, что довольно давно не получали повышения зарплаты, в то время как 23,9% опрошенных даже не помнят, когда их зарплата повышалась. 21,7% получили повышение зарплаты недавно, а еще 12% — при переходе на новое место работы.

53,6% заявили, что планируют в ближайшие полгода просить работодателей о повышении зарплаты. Основной мотивацией называется (в порядке убывания): инфляция, повышение средней зарплаты по рынку, повышение собственной квалификации и длительное время работы на одном месте.

Для повышения зарплаты 34,3% выбрали бы лучше нахождение нового места работы без разговора с нынешнем работодателем о повышении, 33,2% — нахождение нового места работы с дальнейшей беседой с нынешним работодателем о повышении зарплаты, а 32,5% готовы попросить повышения зарплаты и уволиться в случае отказа.

При этом 52,7% специалистов удовлетворились бы повышением зарплаты лишь на сумму более 40% от нынешней. 33,6% опрошенных удовлетворило бы повышение и на 20-30%. 12,6% респондентов ответили, что им было бы достаточно и 10-20%, а повышением до 10% были бы довольны всего 1,1%.

Согласно опросу, 63,8% не были бы довольны нематериальным поощрением (оплата компанией обучения, оплачиваемая путевка на отдых, другие возможности поощрения) вместо материального повышения, а вот 36,2% специалистов это бы устроило.

Среди тех, кто не хочет просить о повышении зарплаты, 35,1% боятся просто потерять работу из-за этого. Другими распространенными причинами были названы небольшое время работы на текущем месте, предварительные договоренности с работодателем, работа в бюджетной сфере и отсутствие веры в то, что повышение заработной платы может действительно произойти.

Даже если обстоятельства изменятся (увеличится стаж работы, произойдет повышение квалификации, повысится средняя заработная плата по рынку и так далее), 54,8% опрошенных украинцев все равно не станут просить работодателя о повышении зарплаты. Изменили бы свое решение и попросили бы о повышении лишь 45,2%.

Опрос был проведен аналитиками Jooble на основе анонимного анкетирования 872 украинских соискателей в период с 18 июня по 5 августа. Были опрошены респонденты в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных Украине регионах. Статистическая погрешность выборки не превышает 4%.

Проанкетированы были специалисты из разных областей, в том числе: производство, образование, государственный сектор, медицинская сфера, строительство, IT, гостинично-ресторанная отрасль, аграрный сектор и логистика.

62,5% опрошенных специалистов имеют более семи лет профессионального опыта, 22,7% — от трех до семи, 14,8% — с опытом до трех лет.

Напомним также, что согласно весеннему опросу Jooble, 61,8% украинцев не готовы ехать в другие города или регионы Украины ради сезонной работы.