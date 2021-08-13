Зарплату виртуальными деньгами планируют выплачивать работникам Минцифры — Федоров

Использование электронной гривны в Украине может начаться с выплат сотрудникам Министерства цифровой трансформации. Об этом рассказал в интервью ТСН глава ведомства Михаил Федоров.

"Точно нужно начинать не с социальных выплат. Нужно протестировать эту технологию, получить потребительский опыт, чтобы понять, как все это работает... Скажу честно: как один из первых пилотов, у нас есть на столе вопрос о выплате заработной платы сотрудникам Министерства цифровой трансформации в электронной гривне", — сообщил министр.

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По словам Федорова, украинцы занимают первое место в мире по адаптивности к виртуальным активам — и эта открытость технологий может быть одним из их преимуществ в мире, а также способствовать привлечению дополнительных инвестиций в страну.

"Мы изучаем опыт других стран, которые запустили пилоты или пытаются ввести подобные электронные валюты. Использование электронной гривны действительно имеет потенциал программными средствами (смарт-контактами) устанавливать возможные направления и условия использования денежных субсидий, например, ограничить их нецелевое использование. Однако все очень зависит от реализации "технической начинки" цифровой гривны", — отметил глава Минцифры.

Напомним, что Национальный банк Украины по итогам опроса определил три возможных варианта использования электронной гривни, исследованием возможности выпуска которой регулятор начал еще в 2016 году.

В 2018 году был проведен пилотный проект по выпуску е-гривни для розничных платежей на платформе блокчейн. По результатам пилота опубликована аналитическая записка, и в 2020 году проведена международная конференция на тему цифровых валют центробанков CBDCinUA2020.