Рынок труда в Украине: исследование определило регионы с самой высокой зарплатой

В Украине во многих регионах с апреля по ноябрь 2021 года отмечается отрицательная динамика размеров зарплаты. Об этом сообщает кадровый портал grc.ua.

Лидерство в размере средней заработной платы и в количестве открытых вакансий продолжает удерживать Киев. Около 23% всех актуальных предложений портала касаются столицы.

Средний конкурс на одно рабочее место в Киеве составляет три человека, а конкуренция среди специалистов по продажам достигает семи кандидатов на одно место.

В течение года средняя зарплата по открытым вакансиям в Киеве была в пределах от 29 405 грн до 40 342 грн. Она всегда оставалась выше, чем в других регионах.

Второе место в рейтинге самых высоких зарплат в размещенных вакансиях занимает Харьковская область. Но если в апреле этого года средний показатель составлял 32 799 грн, то в ноябре он снизился до 17 100 грн. Выше всего зарплаты в IT-сфере, минимум — у охранников, продавцов и кассиров.

На третьем месте Одесская область, где наивысший уровень средней зарплаты составлял 27 393 грн, но снизился до 21 400 грн.

Во Львовской области высокие зарплаты предлагают специалистам по продажам в Digital-агентствах — от 38 000 грн до 80 000 грн. Причем с апреля по ноябрь 2021 года уровень средней зарплаты в открытых вакансиях снизился с 22 282 грн до 14 400 грн.

На пятом месте среди регионов с самой высокой средней зарплатой Днепропетровская область. Однако динамика тоже с минусовыми показателями: от 21 215 грн в апреле до 17 200 грн в ноябре.

График зарплат

Данные с апреля по ноябрь 2021 года по вакансиям в других регионах:

Луганская область — с 19 120 грн до 21000 грн;

Черкасская область — с 17 892 грн до 12 100 грн;

Черниговская область — с 17 700 грн до 16 200 грн;

Донецкая область — с 17 592 грн до 17 300 грн;

Кировоградская область — с 16 985 грн до 20 100 грн;

Полтавская область — с 16 906 грн до 18 200 грн;

Николаевская область — с 16 484 грн до 12 700 грн;

Закарпатская область — с 16 400 грн до 12 300 грн;

Винницкая область — с 16 116 грн до 22 900 грн;

Волынская область — с 16 083 грн до 19 900 грн;

Тернопольская область — с 16 040 грн до 11300 грн;

Черновицкая область — с 15 713 грн до 14 000 грн;

Хмельницкая область — с 15 430 грн до 22 200 грн;

Ровенская область — с 14 895 грн до 13 000 грн;

Херсонская область — с 14 692 грн до 18 100 грн;

Сумская область — с 14 510 грн до 16 400 грн;

Ивано-Франковская область — с 14 323 грн до 12 700 грн;

Житомирская область — 14 165 грн до 17 700 грн;

Запорожская область — с 13 575 грн до 17 100 грн;

Киевская область — с 11 447 грн до 12500 грн.

Напомним, с 1 декабря 2021 года в Украине на 500 грн увеличился размер минимальной заработной платы. Теоретически это должно способствовать и росту средней зарплаты, но в условиях украинского рынка может получиться и парадоксальный результат.

Но и сейчас в Украине на хороший заработок могут рассчитывать не только программисты, а и юристы, художники и даже менеджеры — правда, если они знают определенный иностранный язык. Зарплата от 100 тысяч гривен вполне реальна.

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