Средняя зарплата в Украине в июле подросла лишь на 32 грн

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в Украине в июле составила 14345 грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По сравнению с июнем размер средней зарплаты увеличился на 0,2%, а по сравнению с июлем 2020 года — на 21,5%. В свою очередь реальная зарплата в течение июля выросла на 0,1%, а за последние 12 месяцев — на 10,2%.

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Самая высокая средняя зарплата в Киеве (20956 грн), за которым с большим отрывом следуют Донецкая (15287 грн) и Киевская (14543 грн) области.

Наименьшая средняя зарплата зафиксирована в июле в Черновицкой (11350 грн), Черниговской (11547 грн), Херсонской (11552 грн), Кировоградской (11684 грн), Волынской (11740 грн) и Тернопольской (11743 грн) областях.

Самый высокий уровень зарплат отмечен в сфере IT и телекоммуникаций — 24946 грн, финансовой и страховой деятельности — 24489, а в сфере госуправления и обороны уже заметно ниже — 20782 грн.

В свою очередь в сфере образования средняя зарплата в июле составила 11895 грн, в строительстве — 11839, в сфере операций с недвижимостью — 11490, в здравоохранении — всего 11175 грн, а в гостиницах и ресторанах средняя официальная зарплата — всего 8871 грн.

Среди отраслей промышленности самая высокая с большим отрывом оплата труда зафиксирована в фармацевтике — 24276 грн, во всех остальных она ниже 20 тысяч грн. В то же время в деревообрабатывающей сфере средняя зарплата всего 11926 грн, в сфере водоснабжения и обращения с отходами — 11540, а в текстильной отрасли — всего 9345 грн.

Напомним, что в июне средняя зарплата составила 14313 грн, увеличившись за год на 12,9%, а по сравнению с маем — на 5,8%

Отметим при этом, что согласно результатам опроса, проведенного сайтом по поиску работы Jooble, 72,6% украинских специалистов готовы уволиться, если их заработная плата не будет повышена.